«Гоняли по лесу нарушителя»: жители томского села Дзержинское создали штаб по контролю за чистотой

Сельчане караулят нарушителей и сами наводят порядки на улицах. Фото предоставлено героем публикации

Вот уже больше месяца под Томском существует любопытное объединение хранителей чистоты. Жители села Дзержинское самоорганизовались, чтобы бороться с теми, кто заваливает мусором населенный пункт и окрестности. Активисты поделились подробностями с журналисткой «Комсомольской правды – Томск».

«В мае мы сами создали штаб «Чистое село», чтобы сделать, наконец, наш общий дом красивым. Ведь он завален отходами донельзя. Даже в центре, на въезде – кучи мусора, живем как на помойке. Мы годами пытались бороться, но не очень централизовано. Теперь сделали отдельный чат, где объединились и начали координироваться», - рассказывает жительница Дзержинского Светлана Чурикова.

Фото предоставлено героем публикации

Сельчане организовали дежурства – постоянно контролируют ситуацию, смотрят из окон, кто где мусорит и куда едет та или иная машина с подозрительным грузом. Недавно они вычислили, что нанятый одним из дзержинцев строитель вывозит в лес КАМАЗами старый дом.

«Наш активист Петр несколько часов гонял по лесу нарушителя. В итоге заставил все убрать, хозяин постройки потом оплатил вывоз на полигон», - уточняет Светлана Ивановна.

В чат штаба активистов сразу вступил и представитель администрации Кировского района Томска, к которой сегодня территориально относится село. Андрей Михайлович и сам проживает в Дзержинском, вместе с соседями он старается добиваться результатов.

«Ветки, заборы, стекла – это не является твердыми коммунальными отходами. Соответственно, выносить их в контейнеры люди не имеют права, как и сбрасывать рядом. Жильцы должны вывозить такой хлам за собственный счет, а многие считают, что это обязаны сделать за них», - говорит Андрей Неведомский, и. о. заместителя главы администрации Кировского района Томска.

Фото предоставлено героем публикации

Чиновник рассказал, почему ситуация с вывозом крупногабаритных отходов сегодня непростая.

«К сожалению, мы сейчас не можем сказать людям, куда вывозить крупногабаритные отходы. Должны быть какие-то посторонние фирмы, а они берут деньги с жильцов и вывозят на такие же стихийные свалки, в лес. По идее – вывоз должен быть организован по отдельному тарифу региональным оператором, но он таких услуг не может оказывать, у него не хватает ни желания, ни возможностей», - говорит Неведомский.

Он уточняет, что администрация района в любом случае будет ликвидировать стихийные свалки, однако на это придется тратить и без того ограниченные средства.

«Вопрос в экономике. У нас подрядчики каждый день убирать это не будут – может, раз в 1-2 месяца вывозим стихийные свалки. Но из-за этих трат мы меньше зимой почистим дороги. Я сам смотрю, как накопится кубов 20 в Дзержинке по 3 точкам, докладываю руководству, согласовываем. Но 1 такой вывоз – это не 1 десяток тысяч рублей», - делится и. о. замглавы райадминистрации.

Андрей Михайлович подчеркнул, что радеющим за чистоту жителям нужно не бросать дело на полпути, если увидел того, кто устраивает свалку.

«Я одному парню говорю: «Сообщи на 112, в какое время, кого ты увидел, на какой машине, какое правонарушение». Но нет, он считает, достаточно передать это мне. Я-то очевидцем не являлся. Конечно, все активные, но какой-то общей точки не хватает. Надо все доводить до конца», - говорит мужчина.

Говоря о вовлеченности жителей, Неведомский привел и другой пример. Описал ситуацию, когда региональный оператор 3 дня не вывозил мусор.

«Мы это актировали. А нам говорят: «Вы кто такие? У каждого жителя свой договор на вывоз ТКО. Администрация района стороной не является, а за человека говорит, что ему не оказана услуга. Если житель сам напишет заявление в департамент, то тогда, может быть, проверим». А плановую проверку, согласно постановлению Правительства, нам нельзя проводить», - поясняет Неведомский.

Повышать сознательность жителей села активисты пробуют разными методами. Не только информируют их о том, куда обращаться, столкнувшись с непорядками, но и рассказывают об огромных штрафах за оставление мусора в неположенных местах.

Фото предоставлено героем публикации

Сначала сельчане собственноручно сделали креативные объявления - разместили их на баках и даже в лесных массивах. Это в какой-то мере помогло: вывески читали, мусорить стали меньше.

Фото предоставлено героем публикации

Затем активисты организовали сбор: жители села скинулись и заказали яркие, стильные таблички, которые завтра установят на контейнерных площадках. Уже приготовили и цемент, и бур для ям, и металл, к которому приварят новые объявления.

Фото предоставлено героем публикации

«Мы еще договорились с директором местной школы о том, что дети в трудовом летнем лагере будут еженедельно помогать нам прибираться. Это не только воспитание ребят, но и через них – их родителей. Ведь, когда знаешь, что твой ребенок очищал улицы, разве будешь бросать грязь?», - говорит Светлана Чурикова.

Фото предоставлено героем публикации

Своеобразные субботники сельчане теперь устраивают регулярно – как только у человека появляется время, он выходит на генуборку села.

Фото предоставлено героем публикации

Дзержинцы говорят, что это только первый этап работы необычного штаба. Промежуточные результаты уже есть, и они очень вдохновляют на дальнейшую борьбу за чистоту.

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