«В первые секунды жизни перенес инсульт»: мальчик из Стрежевого чудом выжил после рождения

При перерезании пуповины кровь пошла в мозг и легкие Мирона. Фото предоставлено героем публикации

В первые секунды своей жизни маленький стрежевчанин Мирон Рыжаков перенес инсульт. У мальчика был врожденный порок сердца - транспозиция магистральных сосудов, поэтому, как только перерезали пуповину, кровь пошла в мозг и в легкие. Ребенку чудом удалось выжить, об этом «КП-Томск» рассказала его мама Татьяна.

Стрежевчанка сразу поделилась, что зачать Мирона долго не удавалось. Сначала была замершая беременность с двойней. И вот - прекрасная и долгожданная новость. Женщина вынашивала малыша без каких-либо проблем. Однако на сроке 5 месяцев выяснилось, что у плода порок сердца.

«Врачи сказали, что раньше такие беременности не сохраняли, но сейчас это все оперируется. В Томском кардиоцентре предупредили о возможном осложнении, объяснили, как малыш будет рождаться, что потребуется обязательно провести консилиум. Но его почему-то не провели. Врач заявила: «У нас не первый такой ребенок». На месте не оказалось даже реаниматолога», - вспоминает Татьяна Рыжакова.

Фото предоставлено героем публикации

Жизнь на волоске

После перерезания пуповины новорожденный начал задыхаться – поскольку сосуды поменяны местами, произошло кровоизлияние в легкие, а также в мозжечок.

«Как мне до этого объясняли в кардиоцентре, в сложном случае должен был бы ввести какое-то замедляющее лекарство реаниматолог. Мирошу экстренно увезли на операцию, долго боролись за его жизнь. Несколько дней сынок пробыл с открытой грудиной, так как кровило. В итоге инсульт сказался на левой стороне тела», - рассказывает Татьяна.

Около 30 дней мальчик провел на ИВЛ. Выписывая его из роддома через 2 месяца, медики признались: «Это чудо чудное, что Мирон выжил». Родители думали, что опасности уже миновали, но постепенно стали замечать, что сын отстает в развитии. Мальчику назначили массажи, которые, к сожалению, лишь спровоцировали проблемы. У ребенка начал сильно увеличиваться размер головы.

Фото предоставлено героем публикации

Новые испытания

«Массаж очень сильно разгоняет ликвор, и желудочки стали увеличиваться, череп раздвигался. Родничок проверяли в Томске. Выяснили, что из-за перенесенного инсульта в голове образовался тромб. Диагностировали гидроцефалию. Сказали, нужно срочно делать шунт в новосибирском нейрохирургическом центре. Оттуда даже заведующий нас позвал, все быстро оформили», - делится Татьяна.

С папой Сергеем и со старшим братом. Фото предоставлено героем публикации

10-месячному Мирону провели эндоскопическую операцию на мозг. Из-за непроходимости ликвора пришлось установить специальную трубочку для отвода спинномозговой жидкости. Когда мальчику исполнилось 4 года, шунт вдруг засорился, ребенка рвало, пришлось сделать еще одну операцию.

Фото предоставлено героем публикации

Последствия

Сейчас мирону 8 лет. Мальчик пока еще не разговаривает, но объясняется жестами: «Я хочу это, хочу то». Выбирает, какую надеть футболку, приносит вещи.

«Полгода назад отошли от подгузников дома, используем лишь на улице. Гуляем пока на коляске, а дома он ходит – научился в 5 лет. Пытается бегать, догнать младшую сестренку. И обожает прыгать на батуте, а также слушать музыку, танцует по-своему «из стороны в сторону», - говорит мама Мирона.

Целых 6 лет семья жила в Томске, так как в Стрежевом не оказалось нужных им специалистов. 2 года назад пришлось временно вернуться домой, потому что отец мальчика начал работать по 30 дней подряд, без физической помощи Татьяне стало очень тяжело. Да и снимать квартиру в областном центре уже не было возможности.

Фото предоставлено героем публикации

Прогнозы

По словам Татьяны, конкретных прогнозов врачи сегодня не дают. Единственное, в чем ее уверили - шунт останется на всю жизнь.

«Сказали, мозг у всех индивидуален, что он будет выдавать – пока непонятно. Колоть сыну ничего нельзя, чтобы не спровоцировать эпилепсию и откаты. У него и так дважды уже было что-то похожее, ведь его мозг, получается, как бы полностью пережат», - сказала Татьяна.

Мирон очень любит животных, радуется птицам, с нетерпением ждал лета и своих любимых одуванчиков. А еще он любит наблюдать за бегающими на улице детьми. Родители мальчика не оставляют надежду, что сын не только научится говорить, но и будет играть в догонялки со сверстниками. Еще живя в Томске, они регулярно водили ребенка в центр «Шаг вперед», где его и научили ползать, стоять, передвигаться вдоль опоры. Сначала Татьяна и Сергей оплачивали дорогостоящие занятия самостоятельно, потом узнали о фонде «Обыкновенное чудо». К сегодняшнему дню эта благотворительная организация уже несколько раз помогла Мирону пройти курсы.

Фото предоставлено героем публикации

Полмесяца назад фонд в очередной раз закрыл срочный сбор для Мирона Рыжакова – жители Томской области собрали мальчику деньги на следующий 3-недельный курс в центре реабилитации «Шаг вперед». Занятия начнутся в июле, они станут еще одной возможностью для маленького стрежевчанина приблизиться к полноценной жизни.

Читайте также Жители Томска за три месяца собрали более 5 млн рублей для помощи детям