Собственный фонтан, спортивный стадион и квартиры с отдельным входом: Новый квартал построят в Томске

Фото: Группа МЕТА

Жилой комплекс с уникальным благоустройством на территории свыше одного гектара построят в Томске.

Квартал 1604 получил своё название в честь даты основания Томска, но при этом сумел стать абсолютно новой вехой в истории развития города. Концепция жилого комплекса продумана так, чтобы резидентам не пришлось выбирать между локацией и собственным комфортом. Расположение на пересечении проспекта Ленина и улицы Бердской позволяет за 5 минут добраться до центра города, за 10 минут до набережной или Томского Государственного Университета.

Уникальное благоустройство

Фото: Группа МЕТА

Мы постарались минимально вмешиваться в творчество природы и сохранить естественный ландшафт. Поэтому на территории в 1.3 Га были сохранены плавные контуры дорожек, аллей и тщательно проработанная сибирская дендрология. Всё это создаёт ощущение, что Вы находитесь в природном парке, обустроенном для людей.

Различные виды деревьев, кустарников, многолетних и однолетних растений комбинируются и мягко отделяют 22 тематические локации друг от друга. Специально подобранные по времени цветения ансамбли подчеркивают каждый сезон года, разряжают пространство, создают уютную атмосферу.

Разрабатывая двор-парк, наша команда хотела, чтобы он приносил радость каждому жителю квартала. Не важно сколько Вам лет, какая у Вас профессия и семейное положение. Главное, чтобы, гуляя по территории собственного квартала, Вы ощущали себя счастливым и наполнялись эмоциями. Вспомните, давно ли Вы наслаждались солнцем сидя на газоне? Теперь это можно устроить в любой солнечный день. Ведь в Парке 1604 можно сидеть на траве и гулять по тропинкам.

А если захотите насладиться шумом воды и прохладой - добро пожаловать к большому пешеходному фонтану. Именно он станет центральной фигурой двора.

Вы можете гулять по Северной или Южной аллее, или сходить «поболеть за свой дом» на мультиспротивном стадионе. Можете спокойно заниматься йогой или медитацией вдали от шума и суеты. Можете ставить собственный скоростной рекорд на беговом маршруте длиной более 1405 метров или прокачивать выносливость в зоне воркаута.

Новый взгляд на любимый город

Фото: Группа МЕТА

Высота домов в 26 этажей откроет жителям совершенно непривычный, но завораживающий облик города. Река Томь в солнечных бликах, старинные улочки центральной части города с неспешно гуляющими людьми. Даже, казалось бы, привычные рассветы и закаты — обретут новый образ. Быть выше, значит и смотреть на все иначе.

Комфорт в деталях

Входы в парадные с нуля, безбарьерная среда на тропинках, бульварах пешеходных дорожках и местах пересечения с автомобильным трафиком обеспечат удобство перемещения для мам с колясками и маломобильных жителей.

Кроме того, в пространство каждого дома эргономично вписаны удобные колясочные, комнаты для мойки лап питомцев и кладовые.

Удобный доступ к зарядкам для электромобилей и другого электротранспорта позволит всегда оставаться в движении. Расположение наземного и подземного паркинга отражает концепцию «двор без машин» с чистым воздухом и зеленой средой.

Магазин с кулинарией, кофейня, аптека и бытовое обслуживание, spa-салон, химчистка, шоу-рум и пункт выдачи интернет-заказов. Удобно, когда все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности. Лучше, когда - у Вас в доме. Поэтому на первых этажах домов мы разместили линию стрит ритейла, чтобы все необходимое было всегда под рукой.

Прогрессивные планировки

Сквозные подъезды, дизайнерские парадные и рациональные планировки квартир, спроектированные с применением передового европейского опыта, подойдут под различные жизненные сценарии.

В домах есть квартиры площадью от 21 до 107 м2, лоты с двумя санузлами или высотой потолков 3.3 метра. В большом количестве представлены варианты с панорамными видами на центр города или живописную реку Томь. На первых этажах расположены квартиры с отдельным входом и террасой. Приватная зона продумана так, чтобы Вы наслаждались личным пространством и могли обустроить творческую мастерскую, место семейных обедов, встреч с подругами или того, что хотите именно Вы.

Кроме того, все квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Благодаря этому Вы можете значительно сэкономить время и силы на ремонте. Согласитесь, с ровными стенами, стяжкой пола, розетками и выключателями хлопот уже гораздо меньше. Также, в каждой квартире есть тёплые лоджии и корзины для кондиционеров в подарок.

Для справки

Фото: Группа МЕТА

«Группа МЕТА» — Новосибирский девелопер с 30-летней историей. Проектный портфель включает в себя жилые комплексы, микрорайоны, коммерческую недвижимость, медицинские учреждения и дата-центры.

В настоящее время компания ведет строительство четырех проектов в Новосибирске: Жилой небоскрёб «Тихомиров», комплекс апартаментов МЕСТØ, малоэтажный эко-комплекс Tesla Park, город-парк «Ясный берег». Последний славится своим размахом, девелопер создал «город в городе». Дворы микрорайона закрыты от машин и представляют собой зелёный сад для отдыха. В парке высажено почти 4000 растений, а площадь газонов 23 000 м2. Для более чем 5500 жителей комплекса создана вся необходимая инфраструктура. Отсюда не нужно уезжать, потому что все самое необходимое рядом.

Среди реализованных проектов жилой комплекс «Оазис», «Европейский», «Гринвилл».

- 32 года на рынке

- Победитель премии Urban Awards 2021, 2022.

- Бронзовая премия всероссийского конкурса по экологическому девелопменту и энергоэффективности GreenAwards;

- Победитель в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» на конкурсе CREDO в 2018 и 2019 году.