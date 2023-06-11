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НовостиПроисшествия11 июня 2023 11:42

Студент СибГМУ Артем Лазарев скончался в Томске

Организован сбор средств помощи семье студента
Алёна Мищенко
Фото: фото со страницы во "Вконтакте" Шакира Омарова

Фото: фото со страницы во "Вконтакте" Шакира Омарова

В Томске скончался студент Сибирского государственного медицинского университета Артем Лазарев. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил председатель профсоюзной организации студентов СибГМУ Шакир Омаров.

«Редко пишу на такие темы. Но сейчас считаю об этом сказать. Не стало нашего студента, Артёма Лазарева. Прекрасный, жизнерадостный, молодой парень. Не описать словами горе родителей и никакие слова не помогут им», — сообщил Омаров.

Причина смерти студента не называется.

Он отметил, что в настоящее время университет, профсоюзная организация и сами студенты открыли сбор средств для помощи семье.

Отправить любую сумму можно маме Артема по номеру: 4276 0900 1363 6816 — Наталья Анатольевна.