В томском парке «Околица» сгорели деревянные постройки

Последствия пожара в парке «Околица». Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

Пожар произошел сегодня, 10 июня, в томском парке «Околица». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области, сообщение о пожаре поступило в 18.40.

«Горели деревянные постройки и забор. Общая площадь пожара составила 135 квадратных метров», - уточнили в пресс-службе ведомства.

При тушении пожара были задействованы три единицы техники и 12 сотрудников МЧС. Ликвидировали огонь в 19.12.

Фотографии последствий пожара были опубликованы в Telegram-канале «Регион-70 Томск». Судя по ним, одна из построек сгорела дотла, а еще от пожара пострадали деревянные фигуры мамонтов.

Напомним, что в Томск прилетели 50 авиапожарных из Приморья для борьбы с лесными пожарами.