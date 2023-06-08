Стипендии до 100 тысяч рублей получат олимпиадники в Томском политехе в 2023 году

Томский политех предлагает специальные условия для абитуриентов, поступающих в 2023 году по результатам олимпиад из списка РСОШ и с высокими баллами ЕГЭ. В первом семестре они будут получать дополнительную стипендию от 35 000 до 100 000 рублей, смогут построить персональную траекторию ускоренного обучения, бесплатно участвовать в дополнительных программах развития и заселиться в общежитие повышенной комфортности.

Все победители и призеры олимпиад из списка РСОШ получат гарантированное зачисление в университете. Для этого им нужно только подтвердить результаты олимпиады баллами ЕГЭ по профильному предмету не ниже 75.

Победители олимпиад и высокобалльники, поступившие в политехе, автоматически войдут в стипендиальную программу и в течение первого семестра будут получать дополнительную стипендию. Те, кто поступят с баллами ЕГЭ 240-254 за три предмета, будут получать ежемесячную стипендию 7 000 рублей (35 000 за первый семестр). Дополнительная стипендия размером 9 000 рублей (45 000 за семестр) предусмотрена для тех, кто поступит с баллами ЕГЭ выше 255. Для олимпиадников предусмотрена дополнительная стипендия в размере 20 000 рублей (100 000 за первый семестр).

Кроме того, и олимпиадники, и высокобалльники смогут самостоятельно выстроить траекторию ускоренного обучения и с первого курса получать индивидуальную поддержку наставника в академическом и личностном развитии.