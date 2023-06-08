«Кваса в наличии нет»: томичи массово скупают воду из-за аномальной жары

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Жители Томска массово скупают воду и квас из-за аномальной жары. В некоторых супермаркетах выставлены таблички с надписью «кваса нет в наличии» из-за отсутствия товара. На это обратило внимание издание «АиФ-Томск».

В обеду 8 июня воду квас можно было найти не во всех сетевых точках. В некоторых стоят пустые полки, где ранее была минералка.

Также во многие магазины не успевают привозить квас, его раскупают сразу же. Продавцы даже не успевают выгрузить напитки из упаковки, как томичи тут же берут их большими объемами.

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Напомним, ранее мы рассказывали, что из-за аномальной жары горожане активно стали скупать и вентиляторы. Консультанты известных сетевых магазинов рассказали, какой ажиотаж прошел за несколько дней.

Аномальная жара продлится в Томске и области до выходных. Уже в субботу в городе произойдет снижение температуры.