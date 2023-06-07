Томские врачи поставили на ноги раненого солдата СВО

Врач томской ОКБ провели пять операций раненому пациенту Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи томской ОКБ поставили на ноги раненого в зоне СВО солдата. В департаменте здравоохранения Томской области рассказали, что на лечение в Томск боец прибыл в феврале 2023 года, а до этого полгода лечился в окружных и федеральных клиниках.

«Парня привезли на носилках, он не мог ходить. У него были множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, переломы, разрывы мышц и нервов», - рассказал начальник облздрава Роберт Фидаров.

Лечением пациента занимались травматологи, пластические хирурги, специалисты по ЛФК и физиотерапии. Бойцу провели пять операций, в то числе восстановили нервы на правой руке и ногах. В результате пациент снова встал на ноги, а на днях его выписали из ОКБ.

«Всего за три месяца меня подняли на ноги! Огромная благодарность за оказанную помощь», - приводит облздрав слова пациента.

Ранее мы рассказывали про томичку, которая везет лекарства и посылки в зону СВО.