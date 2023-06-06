"Четыре обморока и дикая боль в глазах": жительница Томска рассказала, как с трудом выжила в аномальную жару на выходных

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже несколько дней в Томской области жители изнывают от жары. Градусники термометров зашкаливают до +36 градусов тепла. Как ранее сообщали синоптики, причиной аномальной жары в Томске стали тропические воздушные массы.

Тяжелее всех в такую погоду людям, которые не переносят жару. Как правило - это люди, страдающие избыточным весом, низким артериальным давлением или больные с повышенной функцией щитовидной железы. Однако есть и исключительные случаи, когда абсолютно здоровые люди не могут спокойно жить в такую погоду.

Жительница Томска 25-летняя Елена не страдает лишним весом или низким артериальным давлением. Однако за прошлые выходные томичка несколько раз упала в обморок находясь дома.

"Это были мои самые худшие выходные. Началось все с субботы утром, мы было очень душно в квартире и естественно первым делом я включила вентилятор. Но толку от него не было", - рассказала девушка.

В течение дня Елена мерила давление и оно превышало отметки 140. Помимо головных болей у девушки был дискомфорт в глазах. Как объяснила томичка, она не могла смотреть ни телевизор, ни в телефон.

"Легче на момент стало только после душа. Но спустя минут 20-30 началось все по новой", - добавила Елена.

Ранее томский специалист Людмила Ивченко рассказывала, что для того, чтобы пережить жару без потерь для здоровья в Томской области необходимо пить больше воды и не есть тяжелую пищу.

«Прежде всего, стоит помнить, что жара действует на всех без исключения. Пожалуй, только дети, если это не груднички, могут беззаботно часами бегать и радоваться жизни, когда на улице +35», — заявила врач.

Детям врач советует обязательно надевать панамы или кепки, а также пить воду. Томичам, которые чувствуют резкую слабость на жаре лучше всего оставаться дома.