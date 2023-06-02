Специалисты пытаются найти домашние цифровые решения

Алексей Мордашов и Владимир Потанин на пленарном заседании ЦИПР. Фото: Алексей Иванов

На проходящей в эти дни конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в фокусе импортозамещение и индустриальные центры компетенций (ИЦК).

Российская промышленность видит в нынешнем кризисе возможность заново пересобрать IT-отрасль после ухода многих зарубежных игроков, говорят участники конференции ЦИПР.

Премьер-министр Михаил Мишустин, открывая пленарное заседание отметил, что «главой государства поставлена задача достичь технологической независимости от иностранного ПО, для чего необходимо построить сильную ИТ-отрасль, которая способна создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета».

Владимир Потанин на пленарном заседании ЦИПР. Фото: Алексей Иванов

Встречаемся в центрах

Одной из точек роста и синергии в различных промышленных отрослях могут стать созданные по инициативе правительства год назад индустриальные центры компетенций (ИЦК).

Один из самых эффективных ИЦК – металлургия. В составе ИЦК «Металлургия» 18 компаний, входящих отрасль. Между компаниями налажено рабочее взаимодействие. Сегодня сформирован портфель из 25 проектов, он практически удвоился за год по сравнению с первоначальным портфелем. Общая стоимость разработки этих проектов составляет 11 млрд рублей, 90% этих средств покрываются за счёт самих компаний. 14 проектов признаны особо значимыми, 3 из них ведет компания «Норильский никель».

Владелец Северстали Алексей Мордашов отметил, что «из компаний, входящих в ИЦК «Металлургия», три компании выступают якорными заказчиками — «Металлинвест», «Северсталь» и др.. Здесь есть очень важные проекты, такие как диспетчеризация подземных горных работы, горное планирование, горно-геологическая информационная система.

«Норникель», отвечающий еще и за один проект в ИЦК «Экология», предложил участникам отрасли объединить усилия и синхронизировать сроки перехода на дружественные решения на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в рамках ИЦК.

Сама компания в настоящее время меняет порядка 30% ИТ-систем, и рассчитывает, что сможет заменить даже самые важные.

Если затянуть с разработкой домашних ИТ-систем, которые подойдут всем участникам отрасли, некоторые компании могут начать в авральном режиме разрабатывать свои решения, что может привести к невозможности создания индустриального решения и/или двойным инвестициям (в том числе и государственным — в рамках субсидий) на их внедрение, предупредила компания. При этом нельзя забывать и о компонентной базе.

«Что касается отечественного железа, тут надо создавать аналогичные ИЦК-инструменты в области элементной базы. Потому что это тоже важно. Переход на нее важен. Потому что в отрыве от нее, боюсь, что просто переход на наше отечественное программное обеспечение полностью нам не даст суверенитета», - прокомментировал Владимир Потанин.

В поисках чипов

Металлурги сигнализируют, что “узким местом” импортозамещения являются микропроцессоры и компонентная база — без них отечественные промышленники не смогут удерживать конкурентные позиции на длинной дистанции.

В этом вопросе подход должен быть прагматичный. Решения текущего поколения нужно покупать у партнеров или производить совместно, в том числе с участием партнеров по ШОС или БРИКС, а также присоединяться к их проектам, и подумать, что могут привнести в такие проекты российские компании.

Параллельно с работой по созданию собственных ИТ-продуктов надо создавать стратегические заделы и стараться сохранять наш российский бизнес, научное

и экспертное сообщество в качестве полноценных участников глобальных технологических цепочек и международной кооперации с дружественными странами, подчеркивают металлурги.

Производителям российского оборудования надо переходить с импортной автоматики на качественные отечественные аналоги автоматизированных систем управления технологическим процессом, ведь такие примеры уже есть.