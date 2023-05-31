«Жить не мог без глотка отравы»: томич рассказал, как столкнулся с подростковым алкоголизмом

Молодой человек увлекся спиртным в 14 лет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ужасающие свежие данные представил по запросу «КП-Томск» региональный департамент здравоохранения. «По итогам 2022 года на учете в ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» находилось 139 подростков. По состоянию на 1 мая 2023 на учете состоит 135 подростков», - сказано в сообщении. Понятно, что это лишь айсберг проблемы, ведь далеко не все зависимые от алкоголя состоят на учете. К счастью, некоторым из них удается самостоятельно справиться с заболеванием. Свою историю изданию рассказал томич Дмитрий Х.

«Мне было лет 14, когда начали в компании угощать. Лет в 15-16 уже с бутылочкой пива каждый день, это вообще само собой разумеющееся стало для меня. Все так – и я так. Точно не думал о вреде и вообще, что это проблема, и она усилится. Потом и покрепче напитки брал. И уже в тот период я как другим стал – подавленный, постоянно не в себе: проснулся, что-то поделал, обязательно спиртное как чай», - начал рассказ молодой человек.

Родители Дмитрия сначала пробовали объяснить единственному сыну, в чем коварность его зависимости. Просили подобрать себе другую компанию для общения, но эффект от разговоров был нулевой. Только когда из дома начали пропадать ценные вещи, мать подростка предприняла более действенную попытку изменить ситуацию. Показала сына знакомому врачу, который порекомендовал пройти курс лечения.

«Мама сказала, что меня надо спасать. Уже потому, что я пару раз стащил из шкафа украшения, но только тогда, когда не было денег на бутылочку. Ребята потом перепродали кому-то кольца. Тот врач, кому меня показали, наверняка, говорил все правильно, но это словно за стеклянной стеной было – отстранено воспринимал, как не про себя. Я отказался обращаться официально и лечиться. Хотя уже осознавал, что жить не мог без глотка отравы», - признается Дмитрий.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на алкозависимость, парень учился в техникуме, где познакомился с Валентиной – будущей супругой.

«Я просто весь день ходил чуть веселенький, нормально. А вечером уже устраивал. Один раз пришел пьяным, надолго закрылся в ванной, сбрил бровь себе там и часть волос на голове, потом даже не помнил, как это делал, весь в крови вышел. А еще иногда не мог вспомнить, где взял то, что жене подарил, например. Разногласия начались быстро, но она терпела такие выходки. Один раз даже уснул дома и не слышал, как Валя долго стучала в дверь квартиры вечером, всех соседей на уши поставила», - вспоминает томич.

По словам Дмитрия, ход печальной истории в итоге повернуло совершенно неожиданное для него обстоятельство. Дело в том, что родители Валентины оказались очень верующими людьми и регулярно посещали храм. Постепенно девушка и сама становилась все более воцерковленной, а заодно приобщала к вере и Дмитрия.

«Понемножку я стал тоже на службы ходить и даже к вере пришел, но продолжал выпивать. Помню, жена просила меня встать дома перед иконкой на колени и пообещать, что больше не притронусь к спиртному. А я хитрил, как маленький: чтобы обман был как бы понарошку, я руки за спину делал и скрещивал пальцы, когда обещания давал. Потому что знал, что нарушу. Вот до такого доходило», - делится молодой человек.

Когда Дмитрий начал соблюдать посты и еще чаще ходить в церковь, зависимость квдруг начала отступать. Последней каплей, по словам томича, стал следующий случай. Мужчина выпил с друзьями и шел домой через дворы 2-го Каштака. Неожиданно двое неизвестных преградили ему дорогу, выхватили сумку и сняли шапку.

«Они вообще были хиленькими, и я бы точно дал им отпор, если бы был трезвым. А так – я даже сообразить ничего не успел, ограбили и быстро скрылись. Мне было жутко обидно, что не успел сориентироваться. Думаю, тогда окончательно понял, что не нельзя себя доводить до такого состояния беспомощности», - признался Дмитрий.

Уже около 5 лет молодой человек не употребляет спиртное. Говорит, до сих пор не понял, что именно произошло после избавления от алкозависимости: или он стал совершенно другим человеком, или вернулся к себе прежнему, каким был до заболевания.

О специфике проблемы подросткового алкоголизма рассказала томский психолог Анна Болгова.

«Дети экспериментируют со всем, что попадает в их зону интереса, в том числе с алкоголем. Но он снижает способность себя контролировать, угнетает кору головного мозга, поэтому подросткам кажется, что становится весело, они раскрепощаются. К тому же, спиртное облегчает течение кризисных депрессивных переживаний. Это быстро вызывает привыкание - прежде всего, психологическое, а не физическое», – поясняет специалист.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный совет, который дает Анна родителям увлекшегося алкоголем ребенка – самим вести исключительно трезвый образ жизни.

«Если Вы запрещаете ребенку употреблять алкоголь, а сами выпиваете, разговоры не будут работать вообще. Ни капли не должно быть дома. Потому что подросток воспримет это как абсолютную несправедливость: взрослые что-то детям запрещают, а сами правилам не следуют», - сказала Болгова.

Анна также отметила, что, в целом, у родителей мало инструментов влияния на алкозависимого ребенка. Именно поэтому, если разговоры не действуют, следует поскорее обратиться к специалистам.

«Самая эффективная программа лечения алкоголизма сейчас – «12 шагов». Эту методику применяют в реабилитационном центре в Томске. Лучше, чем работа с группами анонимных алкоголиков, пока еще ничего не придумали. Поэтому следует искать параллельно и психолога, и такую специфическую поддержку», - добавила Анна Болгова.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что 2 жительницы Томска обвинили мать в своей алкозависимости