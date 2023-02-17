«Дочки-алкоголички обвинили меня в зависимости»: жительница Томска пожаловалась на спившихся детей

Женщина рассказала, как ее дочери стали алкоголичками Фото: Иван Макеев

Обе дочери 56-летней томички Ларисы с юных лет увлеклись алкоголем. Сначала они наполняли бокалы только по праздникам, затем стали выпивать ежедневно. Примерно с 20-летнего возраста Лена и Юля уже не использовали бокалы – годились просто бутылки.

«Вначале все выглядело так, как и у многих других, казалось нормальным иногда пригубить винца. Смущало меня другое – примерно с совершеннолетия девочки начали много курить, вот это выглядело не очень. Прокурили всю нашу двушку на Каштаке. И я помню момент, когда я поняла, что и с выпивкой тоже что-то не то. Заметила, что обе попивают даже перед выходом на занятия в училище. Это вообще как вода для них стало - постоянно и везде», - вспоминает Лариса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать попробовала поговорить с дочерями. Девушки ответили, что никакой зависимости у них нет и мама преувеличивает.

«Они как сговорились, сразу обе! Удивляло, что ни одной в голову правильные мысли не шли. У них ведь еще и одна компания друзей – наверное, и это повлияло. Приходили с учебы поздно, обычно уже подшофе. И в квартире начал стоять запах перегара – ну это же прямое доказательство, что зависимость есть. К тому же, они с вина уже на водку переключились», - говорит женщина.

Лариса растила дочек одна, разведясь с мужем еще по молодости из-за его алкогольной и наркотической зависимостей. Женщина считает, что склонности отца передались детям на генетическом уровне.

«Когда дочки отучились, старшая устроилась на работу, а Лена просто села дома и стала пить. Это превратилось в ужас какой-то. Она по интернету что-то делает, заработает тысяч 10, за неделю их пропивает и потом я ее три недели кормлю, и так каждый месяц. И друзья у нее такие же пьющие», - прослезившись, говорит Лариса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старшая дочь, Юлия, вышла замуж и родила девочку. Но муж не смог долго терпеть пагубные пристрастия супруги и ушел из семьи. Платил хорошие алименты, часть которых девушка пропивала.

«Бывший муж дочери нашел себе новую жену – трезвенницу. А Юля моя нашла сожителя-собутыльника. Столько слез я пролила. Забирала внучку, в садик водила. Мать ее выкрадывала, Сашенька снова была вынуждена наблюдать там хаос с алкоголем и драками. Я даже написала заявление на собственную дочь в опеку, но не отнесла его. Каждый раз, видя ее «отходняки», надеялась, что Юля меняется. Потом она снова прибегала ко мне с синяками от горе-сожителя», - говорит Лариса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однажды старшая дочь сама обратилась к матери за помощью. Девушка, наконец, призналась в своей зависимости. Убежала от сожителя, не забрав свои вещи и некоторые документы. Юлия уже давно не работала. Она согласилась пожить в реабилитационном центре.

«Я оплачивала ее лечение, с ней психологи работали. Я воспитывала внучку те месяцы, которые Юля была на реабилитации. Но она не радостно меня встречала, когда я приезжала навестить. Почему-то стала меня винить в своих проблемах. А я в чем виновата? Столько натерпелась уже. Еще и младшая продолжает спиваться. Лена даже совершенно ни с кем не общается вживую, только по интернету. Свою комнату в свинарник превратила – не убирается и мне не дает. Гулять не ходит, только в алкомагазин бегает», - рассказывает томичка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В реабилитационном центре Юлия познакомилась с одним из пациентов, после выписки они стали жить вместе. Устроились на работу, не пьют.

«Я боюсь что-то сказать, чтобы не сглазить. Сейчас они не пьют и все нормально, внучка в школу пошла. Но, если честно, внешне по этому мужчине видно, что это «еще тот» контингент. Хоть бы не сорвались», - делится Лариса.

Сегодня 30-летняя Юлия и 28-летняя Елена обвиняют мать в том, что она не досмотрела за ними в юности. В том, что не была строга и позволяла покупать спиртное. Лариса же считает, что ее вины в произошедшем практически нет, что она пыталась, но не смогла повлиять на ситуацию.

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