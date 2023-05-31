«Антирейтинг чистоты»: горожане рассказали, какой район Томска самый грязный

"Мусорную" проблему горожане называют настоящим коллапсом Фото: Анна Ковалёва

Жители Октябрьского района чаще других горожан жаловались в мае 2023 года на мусор. Уточним, что составить мини-рейтинг на основе опроса томичей не удалось, поскольку реципиенты в один голос отвечали: «грязно абсолютно везде». Только изучив комментарии в местных пабликах, «КП-Томск» смог определить лидерство северо-восточного района города по количеству жалоб.

Стихийная свалка на улице Сергея Лазо Фото: Анна Ковалёва

Позицию №1 Октябрьский район занял весьма условно, так как опередил остальные лишь на 11 голосов. В целом, десятки возмущенных реплик можно найти относительно любого района. Интересно, что улица Ивана Черных несколько раз встречается в комментариях недовольных беспорядком горожан. Так, под постом губернатора Владимира Мазура в Telegram томичка Татьяна написала: «Вы хотя бы пройдитесь и посмотрите, чем отписки писать, возле И.Черных 66, так вообще безобразие, весь мусор разлетелся от контейнеров по всей территории».

«Двор между Новосибирской, 33 и Ивана Черных, 24. Дети играют в грязи, асфальта нет», - сообщила подписчица Нина.

«На Черных, 24 баков из-за большого количества мусора не видно», - написала Ольга в Telegram-канале «Регион 70».

Фото: Telegram-канал «Регион 70».

Тему продолжила подписчица Вера: «Там чуть дальше такая же красота стоит. А с другой стороны частного сектора, напротив садика, мусор уже вылез на тротуар и подошёл к проезжей части. А в мусоре лежат буханки хлеба, гниют».

Во многих репликах томичей чувствуется отчаяние. «Уже писали, что по четной стороне проспекта Мира за прошлое лето вообще не убирали. Много мусора слетается рядом с трубами. Очень грязно! Пожалуйста, организуйте уборку. И особенно вокруг остановки 10 поликлиника, там стыдно как грязно», - написала Елена С.

«Сибирская, 104. Это нормальное состояние контейнерной площадки? САХ, УК под чутким руководством мэрии превратили город в мусоросборник. Деньги, тем не менее, в САХ поступают исправно. УК тоже не за спасибо работают. Вопрос: если деньги списываются на уборку городской территории, а ее фактически нет - это какая статья?», «В прошлый субботник на «Спичке» мешки с мусором до зимы пролежали», «На остановке на Нахимова и вокруг в зарослях, где остановка автобуса N150 на повороте, всегда мусор, грязь. И это центр города», «На Источной, 44 устроили - постоянно свалка прямо на пешеходном переходе, это уже ни в какие рамки не лезет», - не устают перечислять проблемы горожане.

Улица Сибирская, 102. Фото: Telegram-канал «Регион 70»

В аккаунте главы области «ВКонтакте» томичка Валентина написала: «Я опять возвращаюсь к администрации Ленинского района - это их территория. Пройдите вдоль теплотрассы ,которая находится около железнодорожных путей. Остановка Линия. Это просто ужас! Мусора столько, что страшно смотреть на эту картину. Я в том году писала об этом. Сказали, что очистят дорогу. Это улица Краснодонская».

В комментариях также встретились жалобы на состояние улиц Алтайская, Мичурина, переулка 1-й Рабочий, Целинный и многих других.

Фото: Telegram-канал В. Мазура

Люди жалуются в том числе на отсутствие урн: «Пл. Батенькова, ул. Гагарина, ул. Крылова, везде нет мусорок», «На работу иду от ТЮЗа до Беленца. Ни одной урны от остановки до остановки», «Р. Люксембург почти вся без мусорок».

К сегодняшнему дню проблема отсутствия чистоты в городе разрослась до таких пределов, что горожане заговорили о мусорном коллапсе. На это власти поспешили заявить, что снова будут реформировать систему. Так, на майском собрании городской думы и.о. мэра Михаил Ратнер сказал: «В текущем году мы намерены внедрить новый подход к уборке города. Будут разграничены зоны ответственности между МБУ «Томск САХ» и районными администрациями». Градоначальник уточнил, что эти меры позволят не допускать перекладывания ответственности инстанций друг на друга.

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