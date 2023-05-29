«Устали жить на развалинах»: томичи потребовали от властей завершить ремонт улицы Ивана Черных

Томичи боятся, что гости увидят их улицу Фото: Анна Ковалёва

«На Ивана Черных живет несправедливость», - говорят многие томичи. Дело в том, что пару лет назад здесь благоустроили только одну часть улицы, вторая до сих выглядит так, будто пережила бомбардировку. Местные жители подробно рассказали о проблеме и провели импровизированную экскурсию для «КП-Томск».

Фото: Анна Ковалёва

«У нас у всех здесь душа кричит: почему только на той половине вдоль всей улицы сделали ремонт, а дальше все бросили? Получается, что там люди живут, а здесь свиньи, что ли?», - не сдерживая эмоций, говорит о наболевшем местная жительница Любовь Потапова. Она показывает целую кипу документов за разные года – отписки районной администрации, в которых сроки обещанного ремонта постоянно переносят.

Для сравнения – сразу посмотрим, как выглядит та часть территории, которую привели в порядок еще в 2021 году. На участке между улицами Лазарева и Беринга положили плитку «под брусчатку», установили парковые диваны и урны.

Фото: Анна Ковалёва

Здесь же высадили 57 сибирских яблонь и 720 кустов спиреи японской, засеяли газоны. В целом, озеленили 9 370 кв. метров, а общая площадь благоустройства составила 1,2 га.

Фото: Анна Ковалёва

Прогуливаемся – а, вернее, пробираемся через руины - вдоль другой стороны этой же улицы. Видим, огромное количество раскореженных кусков бетона.

Фото: Анна Ковалёва

Еще в 2018 году здесь снесли более 400 незаконно установленных гаражей, а по состоянию на лето 2019 года, по информации городской администрации, было демонтировано 620 таких построек. Как пояснили «КП-Томск» в мэрии, за снос гаражей отвечают районные власти, однако от них жители проблемной улицы до сих пор не могут добиться вывоза бетонного лома.

Повсюду куски бетона, дети легко могут запнуться и покалечиться Фото: Анна Ковалёва

«Ко мне хотели приехать в гости друзья из соседнего города, мне пришлось выкручиваться, чтобы этого избежать. Потому что будет очень стыдно, если они увидят, на какой улице я живу. Мы интеллигентные люди, муж был военным врачом, но живем словно в трущобах. Кроме страшных кусков бетона на нашей улице еще и проезжая часть вся в ямах. Асфальт тут – одно название, от каждой машины облака пыли. В ненастную погоду я иду здесь по грязи в резиновых сапогах, а в центре на остановке переобуваюсь в кожаную обувь, чтобы в приличном виде прийти на работу», - жалуется томичка Альбина Андрющенко.

Фото: Анна Ковалёва

У разбитой дороги мы видим сразу 2 соседствующих площадки: мусорную и детскую. С первой на вторую ветром заносит отходы. По словам местных жителей, здесь часто бегают крысы, хотя их и пытаются травить.

Фото: Анна Ковалёва

«Это опасно для детей – а если крыса укусит? Еще бывает, что запах отвратительный стоит прямо здесь, ведь помойка совсем близко. Вокруг баков месиво и свалка. Мы и писали в инстанции, и ходили на прием к депутатам, результата никакого. Когда избиралась Собканюк, все ей показывали, от нее привезли и распределили у баков щебень. Но водители стали по этой присыпке объезжать колдобины, щебень быстро вдавился в грязь, так что недолго прослужил, проблема осталась. Официально нам отвечают, что пока решить вопрос о переносе помойки не представляется нужным, но его взяли на контроль», - рассказывает Любовь Потапова.

Фото: Анна Ковалёва

Напомним, что о необходимости благоустройства этой территории чиновники заговорили еще 6 лет назад. В конце 2018 года дума согласовала выделение 14 млн рублей на разработку проекта для реконструкции улицы Ивана Черных. Ее планировали превратить в полноценный дублер Иркутского тракта и ул. Сергея Лазо, что позволило бы разгрузить транспортные потоки на этих магистралях.

Фото: Анна Ковалёва

По словам горожан, из свежего ответа властей следует, что завершение ремонта улицы запланировано на текущий год. Однако местные жители боятся, что сроки снова перенесут. Редакция «КП-Томск» также запросила в мэрии информацию о сроках завершения реконструкции улицы Ивана Черных.

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