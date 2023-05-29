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Общество29 мая 2023 7:00

«Устали жить на развалинах»: томичи потребовали от властей завершить ремонт улицы Ивана Черных

Жители Томска пожаловались на незавершенный ремонт улицы Ивана Черных
Анна Ковалёва
Томичи боятся, что гости увидят их улицу

Томичи боятся, что гости увидят их улицу

Фото: Анна Ковалёва

«На Ивана Черных живет несправедливость», - говорят многие томичи. Дело в том, что пару лет назад здесь благоустроили только одну часть улицы, вторая до сих выглядит так, будто пережила бомбардировку. Местные жители подробно рассказали о проблеме и провели импровизированную экскурсию для «КП-Томск».

Фото: Анна Ковалёва

«У нас у всех здесь душа кричит: почему только на той половине вдоль всей улицы сделали ремонт, а дальше все бросили? Получается, что там люди живут, а здесь свиньи, что ли?», - не сдерживая эмоций, говорит о наболевшем местная жительница Любовь Потапова. Она показывает целую кипу документов за разные года – отписки районной администрации, в которых сроки обещанного ремонта постоянно переносят.

Для сравнения – сразу посмотрим, как выглядит та часть территории, которую привели в порядок еще в 2021 году. На участке между улицами Лазарева и Беринга положили плитку «под брусчатку», установили парковые диваны и урны.

Фото: Анна Ковалёва

Здесь же высадили 57 сибирских яблонь и 720 кустов спиреи японской, засеяли газоны. В целом, озеленили 9 370 кв. метров, а общая площадь благоустройства составила 1,2 га.

Фото: Анна Ковалёва

Прогуливаемся – а, вернее, пробираемся через руины - вдоль другой стороны этой же улицы. Видим, огромное количество раскореженных кусков бетона.

Фото: Анна Ковалёва

Еще в 2018 году здесь снесли более 400 незаконно установленных гаражей, а по состоянию на лето 2019 года, по информации городской администрации, было демонтировано 620 таких построек. Как пояснили «КП-Томск» в мэрии, за снос гаражей отвечают районные власти, однако от них жители проблемной улицы до сих пор не могут добиться вывоза бетонного лома.

Повсюду куски бетона, дети легко могут запнуться и покалечиться

Повсюду куски бетона, дети легко могут запнуться и покалечиться

Фото: Анна Ковалёва

«Ко мне хотели приехать в гости друзья из соседнего города, мне пришлось выкручиваться, чтобы этого избежать. Потому что будет очень стыдно, если они увидят, на какой улице я живу. Мы интеллигентные люди, муж был военным врачом, но живем словно в трущобах. Кроме страшных кусков бетона на нашей улице еще и проезжая часть вся в ямах. Асфальт тут – одно название, от каждой машины облака пыли. В ненастную погоду я иду здесь по грязи в резиновых сапогах, а в центре на остановке переобуваюсь в кожаную обувь, чтобы в приличном виде прийти на работу», - жалуется томичка Альбина Андрющенко.

Фото: Анна Ковалёва

У разбитой дороги мы видим сразу 2 соседствующих площадки: мусорную и детскую. С первой на вторую ветром заносит отходы. По словам местных жителей, здесь часто бегают крысы, хотя их и пытаются травить.

Фото: Анна Ковалёва

«Это опасно для детей – а если крыса укусит? Еще бывает, что запах отвратительный стоит прямо здесь, ведь помойка совсем близко. Вокруг баков месиво и свалка. Мы и писали в инстанции, и ходили на прием к депутатам, результата никакого. Когда избиралась Собканюк, все ей показывали, от нее привезли и распределили у баков щебень. Но водители стали по этой присыпке объезжать колдобины, щебень быстро вдавился в грязь, так что недолго прослужил, проблема осталась. Официально нам отвечают, что пока решить вопрос о переносе помойки не представляется нужным, но его взяли на контроль», - рассказывает Любовь Потапова.

Фото: Анна Ковалёва

Напомним, что о необходимости благоустройства этой территории чиновники заговорили еще 6 лет назад. В конце 2018 года дума согласовала выделение 14 млн рублей на разработку проекта для реконструкции улицы Ивана Черных. Ее планировали превратить в полноценный дублер Иркутского тракта и ул. Сергея Лазо, что позволило бы разгрузить транспортные потоки на этих магистралях.

Фото: Анна Ковалёва

По словам горожан, из свежего ответа властей следует, что завершение ремонта улицы запланировано на текущий год. Однако местные жители боятся, что сроки снова перенесут. Редакция «КП-Томск» также запросила в мэрии информацию о сроках завершения реконструкции улицы Ивана Черных.

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