В Томске приехавший на заработки мужчина обвиняется в убийстве знакомого

От полученных ран потерпевший умер на месте. Фото: Дарья Черникова

В Томске в квартире на улице Короленко был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает СК по Томской области. В убийстве обвиняется мужчина, который приехал в Томскую область на заработки.

«По предварительным данным, вечером 29 мая обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом в грудь и в спину», - уточнили в СК по Томской области.

Конфликт произошел из-за взаимоотношений с женщиной. От полученных ран потерпевший умер на месте. Обвиняемый уже дал признательные показания, и его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Напомним, что в Томской области в ДТП с лесовозом погибли два человека.