«Прикрыл парней ценою жизни»: томский боец с позывным Музыкант погиб при освобождении Артемовска

Боец до последнего не оставлял своей позиции, прикрывая товарищей. Фото предоставлено героем публикации Фото: Анна Ковалёва

3 апреля 2023 года «КП-Томск» опубликовал статью о бойце Евгении М. Он дал интервью журналисту накануне своего третьего отъезда на Донбасс. «Я пошел в добровольцы, потому что для меня последней каплей стал эпизод, когда бабушка с флагом вышла. Получил позывной Музыкант, так как быстро научился «играть» на пулемете», - рассказывал томич. Тогда он многое поведал о тяжелом прорыве из окружения под Изюмом. Спустя несколько недель Евгений героически погиб при взятии Артемовска.

В составе отряда казаков «Сибирь» Евгений удерживал позиции в селе Ягодное. Подмогу ждали только на третьи сутки. По словам атамана Корниловского хуторского казачьего общества Евгения Денисова, психологическая атака врагу не удалась: казаков не испугал натиск натовской техники, противнику устроили жесткий прием.

Фото: Александр КОЦ

Отряд отбивал атаки и героически удерживал рубежи в течение 16 часов. Никто из ребят не отступил, а когда пришла помощь, враг был выбит с укрепленных позиций, Артемовск удалось освободить.

«Это был самый тяжелый участок, там Евгений погиб смертью храбрых, когда буквально сотня казаков удерживала батальон НАТО. При отражении массированных атак томич остался прикрывать своих. Вражеская мина попала ему в подсумок, и вскоре боец скончался от ранений. Мы впервые простились с тем, кто регулярно приходил в «Народный фронт», помогал нам, с кем были хорошо знакомы. Он отправлялся в зону проведения спецоперации при нашей поддержке. Выполняли по возможности все его заявки», - поделился с "КП-Томск" координатор местного отделения ОНФ Владимир Погудин.

Фото: Анна Ковалёва

Атаман Евгений Денисов уточнил, что доброволец с позывным Музыкант был кандидатом в члены Корниловского хуторского казачьего общества.

«За то короткое время, что Евгений находился в составе батальона сводного казачьего отряда «Сибирь», он проявил себя как истинный герой. И погиб смертью храбрых, ведь один из главнейших принципов казака звучит так: «Отдать душу свою за други своя». Насколько мы знаем, в ходе тяжелых боев под Артемовском при перегруппировке нашего подразделения томич до самого конца оставался на своей позиции. Добровольно продолжал прикрывать товарищей и получил смертельное ранение от вражеского снаряда. Наше казачье общество, как и «Народный фронт», гордится подвигом земляка», - сказал Евгений Денисов.

Редакция «КП-Томск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения.

Читайте также «Бомбили со всех сторон»: повар-пулеметчик из Томска рассказал, как с бойцами прорывал окружение под Изюмом