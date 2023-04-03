«Бомбили со всех сторон»: повар-пулеметчик из Томска рассказал, как с бойцами прорывал окружение под Изюмом

13 бойцов прикрывали ребят и сдержали танковое наступление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 сентября 2022 года начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Бессонов сообщил в своем Telegram-канале о частичном выводе войск из Изюма. Тогда удалось отбить наступление противника на юге, но не на харьковском направлении. Тот период боец Евгений М. называет одним из самых сложных эпизодов СВО. Это был первый опыт боевых действий для томича, отправившегося добровольцем на фронт.

«Я видел, как бесстрашно о воюют ребята, и видел, как проходил этот тяжелый прорыв из окружения. Без прикрас рассказываю, как было. Когда меня не взяли по контракту из-за мелких физических проблем, я пошел в добровольцы. Для меня последняя капля была - это когда бабушка с флагом вышла. Позывной получил Музыкант – это потому, что быстро научился играть музыку на пулемете», - начал свой рассказ Евгений. «КП-Томск» пообщался с бойцом накануне его третьего отбытия в зону СВО.

Фото: "Народный фронт" / Александр Коц

«По профессии я шеф-повар, у меня 50 учеников в Томске. Попав в «БАРС», я стал поваром-пулеметчиком. В первый приезд прослужил без нескольких дней 2 месяца. Попал под Изюм. Готовил кушать, был в тылу – в 4 километрах от позиций, но на окраине леса. ДРГ имело свойство заходить, я мог остановить их. Вечером 10 сентября одна из наших машин приезжает с «ленточки», как мы называем границу, и говорит: «Ребята, а нас окружили». Там в «Барсе» было около 40 человек и контрактники, всего около полутора тысяч. А окружили нас более 9 тысяч – со снайперским вооружением, Хаймерсами, семерками, начали стрелять», - вспоминает Евгений.

Утром военный повар накормил ребят и командование, затем командир, зам по тылу, приказал собраться за час. «А у меня, представляете, 3 кухни полевые, продукты, сухпайки, вода, все полностью. У нас было достаточно питания, все было нормально. Что смогли, в КАМАЗ загрузили, остальное подожгли. Это было под Изюмом уже 11 сентября. На нескольких машинах выехали, так как был приказ уйти от окружения. Доехали до артиллерии нашей, танкистов. Они БК и БМП сжигали. Мы забрали с собой тех, кто не помещался на бэхе, и полетели», - рассказывает томич.

Когда бойцы переезжали реку Северский Донец, Евгений замыкал группу. Отъехав от моста метров 30, томич услышал позади себя громкий звук взрыва.

Река Северский Донец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Мост взлетает на воздух. Я думал, это опять Хаймерс! Смотрю, наши инженеры за мной полетели, это они взрывали мосты за мною. Мы выходили из района в самый последний момент. Ехали через деревню, во двор один захожу аккуратно, чтобы на растяжки не попасть, увидел яблоки, виноград. Смогли минут 20 поесть фрукты. Тишина. Потом звук – первый прилет нам. Командование: «По машинам!». И за нами увязались 2 гражданских автомобиля», - делится повар-пулеметчик.

Командир отделения сразу предупредил, что гражданских автомобилистов уже проверили, у них нет ни формы, ни оружия. Однако, как выяснилось совсем скоро, это были координаторы противника.

«Нам командование: «С машин и в лес!». Эти 2 автомобиля пролетают, мы успеваем выпрыгнуть из машины. Вдоль дороги 2 снаряда из танка бабах по нам. Далее - с поселка, где мы были, от выхода до входа 2 секунды, то есть, они были метрах в 500 от нас, начинает работать миномет. Первый снаряд прилетает в асфальт, ранит полковнику ноги, он закатывается под машину. Второй снаряд прилетает в лес, ранит танкиста в пятку. Третий снаряд попал в Урал, трое выжило. Водитель вышел до прилета, а двое были с краю, их взрывной волной выкинуло», - делится тяжелыми воспоминаниями Евгений.

Фото: Александр КОЦ

Когда томич подбежал к раненому танкисту и оказал первую помочь, метрах в 5 от них легли три мины. Взрывной волной Евгения откинуло к дереву, мужчина сломал ребро и получил контузию.

«Не могу танкиста тащить – он взрослый мужик, в броне, а я с ребром сломанным. Тут подходит еще раненый и следом бежит пацан, тоже контрактник-танкист. Тащим. Дай Бог здоровья водителю санитарки - откуда он взялся, я даже не понял, подлетает как раз к нам! Утрамбовываемся туда, летим несколько километров. Смотрю, еще раненый лежит. По голосу понимаю, что это мой друг Захар, позывной Змей. У него послезавтра дембель, 13 числа, а он на УАЗике-Патриоте колесом на мину наехал. Мы приехали в безопасное место. Захар часа через 3 умер у меня на руках. И еще у одного моего друга из Новосибирска 6 детишек осталось», - делится боец.

По словам Евгения, именно выход из-под Изюма стал для него одним из самых тяжелых воспоминаний о спецоперации. Мужчина говорит, что, не будь обстановка сложной, выйти можно было бы часа за 4, но бойцам понадобилось 20.

Фото: Александр КОЦ

«На трех машинах вырывались из этого окружения. В одно место, в другое, третье, там нацисты. Наверное, с восьмого раза только вырвались. Мы вывезли оружие и раненых. Там еще контрактники оставались, они тоже давай выходить. Из нашего отряда 13 бойцов прикрывали отход всех войск, в том числе мой командир роты, позывной Гюрза. Они сдержали наступление танковое. Бомбили из РПГ, пулеметов, сдержали! По итогу тоже успели выйти все 13 живые. 12 числа вышли из окружения. Моего командира недавно наградили», - говорит Евгений.

В конце разговора боец попросил обязательно передать его благодарность двум томичам – хозяевам одного из местных магазинов, супругам Александру и Ольге, а также томскому региональному отделению «Народного фронта».

«Я их могу назвать святыми людьми. Когда началась мобилизация, они, наверное, тысячи людей одели за свой счет. Сейчас я уходил, мне купили тепловизионный прицел за 105 тысяч. Это люди с огромной буквы. И еще говорю спасибо и низкий поклон за помощь «Народному фронту» - крупным шрифтом!», - сказал Евгений.

Фото: "Народный фронт"

После того, как боец восстановил свое здоровье после ранений, он снова отбыл из Томска в зону СВО. По его словам, поехал помогать нашим парням и бороться за правду.

Читайте также «Назвал винтовку Дашей в честь любимой»: мать снайпера из Томска рассказала о гибели сына на Украине