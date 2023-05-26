В селе Новоюгино под Томском дома тонут в разливах нефти

Смертоносные озера находятся прямо у жилых домов. Фото: томское отделение ОНФ

Жители села Новоюгино Томской области обнаружили в своих окрестностях разливы нефти. О смертоносной находке сельчане рассказали активистам «Народного фронта», которые срочно взяли под контроль решение проблемы. Подробности выяснял журналист «КП-Томск».

«Полностью согласны с формулировкой новоюгинцев, которые назвали случившееся экологической катастрофой местного масштаба! Уму непостижимо, но у них действительно округа залита нефтью: 2 смертоносных озера в Каргасокском районе находятся в непосредственной близости от мест проживания людей. Мер по устранению стихийных водоемов из нефтепродуктов никто не принимает. Мы срочно передали всю информацию и доказательства в природоохранные структуры», - рассказал изданию координатор местного отделения ОНФ Владимир Погудин.

Фото: томское отделение ОНФ

Домашнему скоту приходится пастись на зараженной территории. По словам жителей села, некоторые животные уже погибли.

Рядом со следами животных - их останки. Фото: томское отделение ОНФ

«Приходят домой грязные, их невозможно потом ничем отмыть от мазута. Внизу в 300 метрах от нефтяного озера протекает таежная река Лосевка. Как результат – рыбы в ней теперь нет», - рассказал общественный экологический инспектор, активист ОНФ Анатолий Гаврилов.

Лосевка. Фото: томское отделение ОНФ

Он уточнил, что один нефтяной водоем находится непосредственно в Новоюгино - на территории бывшего склада ГСМ, рядом с рекой Васюган. В 2021 году местные власти продали емкости с горюче-смазочными материалами. По словам эколога, металл разрезали и вывезли, а оставшуюся на земле нефть просто присыпали грунтом и прикрыли ветками. Весной, после схода снега, а также после летних дождей остатки нефтепродуктов текут в Васюган. Дальше они попадают прямиком в реку Обь.

Бывший склад с емкостями для нефтепродуктов в Новоюгино. Фото: томское отделение ОНФ

Анатолий Гаврилов уточнил, что второй очаг загрязнений находится возле села Бондарка. «2 года назад бочки с ГСМ оттуда вывезли после нашего обращения в Росприроднадзор. Но нефтяные пятна все равно остались. И никто не хочет ничего делать, как будто до этого ничего там не было. Все эти следы нефтепродуктов по малым речкам попадают в реку Васюган. В Каргасокском районе происходит неконтролируемое заражение природы и экологии вокруг сельских поселений», - сказал эколог.

Фото: томское отделение ОНФ

Районные власти пояснили, что на момент продажи склада в Новоюгино разлива нефтепродуктов не было. После того, как собственник демонтировал емкости, претензий по загрязнению территории от администрации сельского поселения не поступало.

Новоюгино. Фото: томское отделение ОНФ

«Вокруг данной территории выполнена обваловка, что исключает риск попадания нефтепродуктов в воду. В настоящее время направлено уведомление покупателю по устранению образовавшихся остатков нефтепродукта. В 2023 году планируется проведение мероприятий по выявлению накопленного вреда окружающей среде на загрязненной территории, находящейся в 2 км от села Новоюгино. По завершении мероприятий загрязненная территория будет очищена. Случаи гибели скота на указанной территории не зафиксированы. На водной поверхности реки Лосевка следы нефтепродуктов отсутствуют», - сказано в сообщении администрации Каргасокского района.

Специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области обратили на проблему внимание после публикаций ОНФ в местных пабликах. Сейчас эксперты проверяют, насколько опасны загрязнения.

Фото: томское отделение ОНФ

Активисты требуют от прокуратуры и департамента природных ресурсов ускорить процесс ликвидации нефтяных разливов под Томском. Они также призывают местные власти и надзорные инстанции оперативно рекультивировать зараженные территории.

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