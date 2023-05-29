Жителям Томска рассказали, как выбрать самую свежую клубнику

Свежую краснодарскую клубнику в Томск завозят раз в 2 дня Фото: Анна Ковалёва

Уже около 2 недель томичам на рынках предлагают свежую клубнику. Откуда сейчас привозят любимую многими россиянами ягоду и как не ошибиться с выбором при покупке - выяснял журналист «КП-Томск».

На многих точках на рынках можно увидеть надпись на коробках с клубникой: «Краснодарский край». По словам продавцов, сейчас на Кубани еще тепличный урожай, но уже в ближайшие дни появится грунтовая ягода.

Лазовский рынок Фото: Анна Ковалёва

«Самолет прилетает из Краснодара ночью в Новосибирск, мы оттуда сразу везем товар на машине. В 6 утра ягода уже здесь – то есть, ей считаные часы. И мы так ездим через сутки. Я, например, заказываю 100 коробок – это 500 кг. Отправляю на оптовый рынок в Томске плюс по разным площадкам. За день вся эта клубника расходится, и мы опять едем в Новосибирск, так что по производителю и способу доставки прежде всего можно судить о свежести», – делится томич Дмитрий, который продает клубнику уже около 9 лет. Сейчас его точка располагается на Фрунзенском рынке.

Фрунзенский рынок Фото: Анна Ковалёва

Дмитрий поделился лайфхаком, позволяющим проверить, на самом ли деле ягода свежая. Нужно отогнуть чашелистики у основания плода. Если они успели подсохнуть, то будут отламываться - это значит, что клубнике уже не менее суток.

Фото: Анна Ковалёва

«Она все равно будет вкусная, но люди стараются свежую брать. А вот некоторые по запаху пробуют это определить – не очень верный способ, ведь при продаже на улице ягода обветривается. Уж лучше тогда пробовать – я могу помыть и угостить», - сказал Дмитрий, предложив попробовать на вкус клубнику сорта Клэри. Она оказалась довольно сладкой, вопреки распространенному мнению: говорят, если ягода не мелкая, она будет с кислинкой. Уточним, что стаканчик вкусной свежей клубники из Краснодара здесь предлагается за 150 рублей.

Продавец Дмитрий Фото: Анна Ковалёва

Через дорогу от рынка, рядом с остановкой, расположилась еще одна торговая точка – женщины продают такой же сорт клубники от этого же поставщика.

Одна из покупательниц, Юлия Л., призналась, что наличие запаха для нее все же важно при выборе.

"Даже если клубника обветривается, какой-то запах должен же оставаться, и по нему понятно. Я знаю, что, если плоды напичканы сильно химикатами, там ни запаха толком, ни вкуса. А еще ягода не должна быть как на подбор одинаковая суперкрасивая - такого по-настоящему в природе не бывает. Так что внешний вид - это тоже подсказка. И надо смотреть, чтобы не было подпорченности, иначе даже одна гниющая заразит соседние ягодки", - сказала жительница Томска.

На привозную свежую ягоду сейчас большой спрос Фото: Анна Ковалёва

Клубнику и здесь разбирают на ура, под вечер излишков не остается.

Фото: Анна Ковалёва

Другие сорта – «Альбион» покрупнее и «Черный принц» помельче - предлагает на Фрунзенском рынке Светлана. Ее товар привезли из Киргизии.

«Ягода очень хорошего качества, все время в одном месте берем, уже не первый год. Присылали нам оттуда видео посмотреть, как выращивают - там специальные плантации на просторных территориях. Они продают большими объемами в разные города. Натурально и вкусно. И чтобы в этом убедиться, лучший способ – конечно, попробовать», - сказала продавец.

Дмитрий уточнил, что, в отличие от краснодарского товара, ягоду из Киргизии везут не на самолете. Чтобы клубника не испортилась за время пути, ее приходится замораживать в рефрижераторах.

Есть клубника и на полках сетевых магазинов Томска. В разных объектах за нее просят порядка 700 рублей за кг.

Расфасованная клубника в супермаркете Фото: Анна Ковалёва

В данном случае на полке в торговом зале мы видим товар с надписью: «Страна-производитель: Турция». Эту клубнику любители свежей ягоды вряд ли предпочтут той, что предлагают на рынке. Ведь принято считать, что, чем дальше от места продажи выращен продукт, тем он менее натуральный и свежий.

Фото: Анна Ковалёва

Урожая же из самых близких мест – пригородных территорий, а также Кемеровской и других соседних областей – томичам придется ждать еще более месяца. По словам продавцов, все будет зависеть от погоды, но, как правило, в Томске сезон клубники начинается в первой половине июля.

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