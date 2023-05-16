В Томской области восемь районов приступили к посевной кампании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области восемь районов приступили к посеву яровых и зернобобовых культур. Больше всего засеяно в Кожевниковском районе, сообщает обладминистрация.

«Посев яровых зерновых и зернобобовых культур в целом по региону выполнен на 11,7 % от плана — на площади 18,4 тыс. га. Из них 11,8 тыс. га засеяно пшеницей, 1,1 тыс. га — овсом, 2,3 тыс. га — горохом и 3,2 тыс. га — ячменем», — говорится в сообщении.

В Кожевниковском районе засеяно уже 4,97 тысячи га (9,4% от плана). В Томском районе посеяли 3,1 тысячи га (13,2%). В Зырянском — 2,7 тысячи га (9,2%), Кривошеинском — 2,6 тысячи га (33, 5%), Шегарском— 2,25 тысячи га (11,7%), Асиновском — 1,8 тысячи га (16,4%), Первомайском — 780 га (7,3%) и Молчановском — 210 га (11,7%).

Рапс и лен на сегодняшний день засеяли уже на площади 774 га и 300 га. Овощи — на территории 64 га, из которых 61 га — морковь и 3 га — свекла.

Также некоторые хозяйства уже засеяли семена элитной пшеницы, в ближайшее время планируется посеять рапс и горох.