«Все хорошо»: томичи смогли собрать деньги на реабилитацию выжившему после аварии 11-летнему мальчику

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Выжившему после аварии одиннадцатилетнему Коле Малюге смогли собрать деньги на реабилитацию. Бабушка мальчика и сам Коля через редакцию «КП-Томск» поблагодарили все неравнодушных, кто принял участие в срочном сборе средств.

Напомним, 31 января 2023 года у школы №197 в Северске попал под машину 11-летний Коля Малюга. Накатавшись с друзьями со снежных горок, мальчик побежал домой – выскочил на пешеходный переход. Ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. У него была парализована левая сторона. Ходить по квартире Коля мог только с помощью бабушки. Также были сложности с речью.

Коле требовались специализированная кровать, инвалидное кресло, дорогостоящие процедуры и лекарства на сумму не менее 900 тысяч рублей. Был объявлен срочный сбор.

«Спасибо большое, все нормально, собрали деньги. Сейчас проходим реабилитацию в центре «Луч». Потом поедем в первую детскую больницу, затем снова в «Луч». Дальнейшие действия будут зависеть от того, что покажет томография головного мозга. Еще раз всем спасибо большое!», — сказала бабушка Коли журналисту «КП-Томск».

Также сам мальчик поблагодарил через рисунок.