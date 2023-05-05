«Парализован после комы»: в Северске открыли сбор на реабилитацию выжившего после аварии третьеклассника

С множественными переломами черепа Коля на 2 месяца попал в реанимацию. Фото предоставлено героем публикации

31 января 2023 года у школы №197 в Северске попал под машину 10-летний Коля Малюга. Накатавшись с друзьями со снежных горок, мальчик побежал домой – выскочил на нерегулируемый пешеходный переход.

«Горка была не у самой дороги, но вот почему-то Коля решил побежать с этого сугроба. Причем остановился, взял ранец, надел и через дорогу бегом. Есть ролик с камеры, где это все видно. По проезжей части двигался автомобиль - не летел, 35 километров в час, но там есть знак 20 километров перед детским учреждением. И, может быть, была ограничена видимость, так как стояла еще машина. Выскочив, мальчик увидел автомобиль и вроде как начал уже на дороге притормаживать, но немножко поскользнулся и попал под колеса», - рассказывает о случившемся директор школы №197 г. Северска Марина Васильева.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Водитель иномарки сразу же остановился, вышел и начал оказывать ребенку помощь. По словам очевидцев, мужчина повторял: «Малыш, только дыши!», держа Колю на руках до приезда скорой.

«Мне позвонила классная руководительница и сообщила о произошедшем. Это был третий удар за короткое время: больше года назад у Коли умер папа (мой сын), потом через 50 дней умирает мама. Я остаюсь опекуном, и тут у нас случается такое несчастье. В скорую меня не пустили, потому что внук был в коме. Я вызвала такси и поехала за ним», - делится с «КП-Томск» бабушка пострадавшего мальчика Ирина Малюга.

«Весь город был, конечно, взбудоражен, все тревожились, в школе даже проверка была проведена по работе – по профилактике нарушений ПДД, но у нас делается все, что положено. Учителя говорят ребятам фразу «Останови водителя глазами» - то есть, поймай взгляд водителя и убедись, что он тебя увидел. Но вот не случилось этого», - говорит директор школы.

Фото предоставлено героем публикации

С черепно-мозговой травмой мальчика доставили в детскую городскую больницу №4 Томска. По словам бабушки, врачи буквально вытащили Колю с того света – делали все, что могли.

«Внук под системами лежал, меня пустили к нему недели через 2. Когда он пришел в себя – это у него второй День Рождения был. Первый тоже провел в больнице – 27 февраля Коле исполнилось 11 лет. Мне все время говорили, что состояние стабильно тяжелое. Он глазки то открывал, то практически не открывал. Сначала вообще сказали не надеяться на благополучный исход: «Будет лежать, будете кормить». Но все произошло по-другому. Я приняла все меры, чтобы все это не случилось. И после перевода в 1-ю детскую его уже, считаю, полностью реанимировали за 2 недели, спасибо всем врачам», - говорит Ирина Васильевна.

Фото предоставлено героем публикации

Домой Коля вернулся 20 апреля. Сейчас у него парализована левая сторона. Потихоньку, с помощью бабушки, мальчик может ходить по квартире. Самостоятельно ест, считает до 10. Пока не говорит - лишь некоторые слова произносит шепотом. Впереди долгое восстановление, из-за чего вернуться в этом учебном году в школу Коля не успевает. Зато он уже успел соскучиться. Разрабатывая руку, мальчик приложил все усилия и смог написать записку своей учительнице.

Фото предоставлено героем публикации

Через 2 месяца Коля снова отправится в больницу на реабилитацию, а пока бабушка собирается нанять для него массажиста и логопеда. Говорит, что очень благодарна каждому, кто помогает внуку в восстановлении. В школе учителя и родители начали собирать деньги для Коли сразу, как только он попал в реанимацию. Старался помогать финансово и непреднамеренно сбивший мальчика водитель. Мужчина периодически звонил и спрашивал о состоянии ребенка. По словам Ирины Васильевны, она понимает, насколько для него это тоже важно.

«Конечно, за это время очень много денег потребовалось, я даже кредиты брала. Приходилось часто ездить на такси, покупать подгузники, пеленки, крема. В больницу сиделку нанимала, так как я не могла одна там круглосуточно находиться. Ребенку надо было покупать и питание специальное, потому что внук ничего не ел. Слава Богу, мои коллеги, а работала я на СХК, перечисляют деньги для Коли», - говорит Ирина Малюга.

По своей инициативе коллеги северчанки объявили в соцсетях сбор, который идет довольно активно. В сообщении написали: «Требуются специализированная кровать, инвалидное кресло, дорогостоящие процедуры и лекарства на сумму не менее 900 тысяч рублей. Таких денег у Ирины Васильевны просто нет. Давайте поучаствуем в судьбе ребенка и поможем ему встать на ноги! Номер банковской карты для перечисления денег: 2202 2032 0115 2305 (Сбербанк). Получатель: Ирина Васильевна М.».

Каждый желающий может присоединиться к сбору средств на восстановление попавшего в ДТП Коли Малюги.

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