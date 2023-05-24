"Выпадение волос и утомляемость": томские специалисты назвали 10 признаков проблем с щитовидной железой

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Специалисты Горбольницы №3 в Томске рассказали о десяти признаках проблем с щитовидной железой. В их число вошли выпадение волос и утомляемость.

Помимо этого, врачи так же обозначили, что мышечная и суставная боль, синдром карпального канала (туннельный сидром), тендинит (воспаление сухожилий) могут быть признаками проблемы с щитовидкой.

"Разумеется, сам по себе каждый из этих симптомов может ничего не означать, мышечная боль может быть следствием перетренированности, а повышенная тревожность – последствие хронического стресса на работе.

Но, в любом случае – если вы заметили у себя хоть несколько из этих симптомов – обязательно сходите на прием к врачу-эндокринологу", - добавили специалисты.

К симптомам также отнесли: дискомфорт шеи, утолщение в переднем отделе, зоб, изменение фактуры волос, фактуры кожи, запоры, диарея, раздражение кишечника, нерегулярный менструальный цикл, проблемы с фертильностью, семейная история заболеваний щитовидной железы или аутоиммунных заболеваний, высокий уровень холестерина в крови, не поддающийся снижению медикаментами, депрессивность и тревожность, неожиданные изменения в весе (набор или потеря) без изменения диеты и двигательной активности и истощение.