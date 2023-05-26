Глава Ростехнадзора обсудил наиболее эффективные подходы при управлении опасными производственными объектами

Ростехнадзор и компания «Норникель» подписали соглашение о взаимодействии.

В ходе встречи глава Ростехнадзора Александр Трембицкий и руководитель «Норникеля» Владимир Потанин обсудили текущее состояние промышленной безопасности на предприятиях компании, а также подготовку плана мероприятий, нацеленных на повышение уровня безопасности производства, которые утверждены компанией и Ростехнадзором в 2020 г. По итогам обсуждения Александр Трембицкий и Владимир Потанин подписали соглашение о взаимодействии Ростехнадзора и ПАО «ГМК «Норильский никель». Документ предусматривает развитие информационного обмена, совместное проведение научно-практических семинаров и конференций, развитие научно-методической поддержки, мероприятия по совершенствованию законодательства Российской Федерации и определение наиболее эффективных подходов при управлении опасными производственными объектами.

«Защита жизни и здоровья людей, снижение аварийности и травматизма, промышленная безопасность – это безусловные приоритеты «Норникеля». Подписание соглашения о сотрудничестве с Ростехнадзором открывает новые возможности по обеспечению безопасности производственных объектов для обеих сторон. С уходом из России некоторых поставщиков оборудования перед российским бизнесом встают вопросы импортозамещения в области обеспечения безопасности. Поэтому считаем важным повышать качество взаимодействия со всеми, кто участвует в обеспечения безопасности объектов компании, для поиска эффективных решений. Мы со своей стороны намерены использовать для этого все наши ресурсы и новейшие научные разработки. И уверены, что развитие партнёрства с Ростехнадзором повысит безопасность наших работников, их семей и всех, кто проживает в регионах, где работают наши производства», - прокомментировал подписание соглашения Владимир Потанин.

В 2022 году компания рекордно снизил уровень смертельных случаев на производстве. В компании реализуется новая стратегия повышения уровня промышленной безопасности, включающая трансформацию культуры безопасности, новые программы обучения, систему мотивации и пересмотр системы кардинальных правил. Полное искоренение несчастных случаев остается стратегическим приоритетом.