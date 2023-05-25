«Антибиотики без анализов, мази бесплатно»: томичка рассказала, чем ее поразила медицина в Англии

В Лондоне томичке назначили сильные препараты без предварительного обследования Фото: Анастасия ОСИПОВА

Томичи Виолетта и ее муж Владислав проживают в Англии около 2 лет. До сих пор они продолжают удивляться тому, как устроены разные сферы жизни в чужой стране. Сегодня девушка рассказала «КП-Томск» о том, что их с супругом поразило в медицине в Лондоне.

«Я здесь общаюсь со русскими людьми, которые живут в Англии дольше, чем мы. Очень многие из них не довольны медициной. Во-первых, если что-то надо решить, сталкиваешься с безумно большими очередями по сравнению с российскими. И вообще - чтобы получить ту или иную бумажку, в Англии нужно пройти огонь, воду и медные трубы, это не как у нас», - начала свой рассказ Виолетта.

Фото предоставлено героем публикации

Однажды томичка обратилась к местному врачу общей практики – таких специалистов здесь называют джипи (GP - general practitioners).

«Что бы у тебя ни случилось, в Англии ты сначала идешь к такому врачу. Но, естественно, если ты истекаешь кровью – тогда, конечно, в скорую. Джипи – это как наш терапевт, на свое усмотрение может тебя направить к профильному специалисту, а может и нет. Когда я пришла с проблемой, предполагала, что меня отправят к гинекологу. Я крайне удивилась, что джипи оказалось достаточно просто послушать, что я рассказала, чтобы назначить антибиотики», - делится томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Выписывая серьезные лекарства, врач не назначила Виолетте совершенно никаких анализов. Отсутствие обследования перед лечением очень удивило россиянку.

«Я думаю: «В смысле?». Я и так к антибиотикам не очень хорошо отношусь, а тут еще без анализов, диагнозов, просто выписали таблетки. Я в шоке была. Спрашиваю, как так, меня же элементарно, как минимум, даже не посмотрели. Просто послушали, что я сказала. Но она ответила, что ей этого достаточно», - рассказывает девушка.

Виолетта говорит, что в Томске она привыкла ежегодно проходить профилактику, поэтому и в Лондоне стала добиваться назначения анализов.

«Я приходила несколько раз и настаивала, чтобы мне назначили обследование. Добилась, однако привычной кипы результатов так и не увидела, потому что это была только кровь из вены. Ни УЗИ, ни анализа мочи. Здесь такого нет подхода, проще относятся. В итоге, слава Богу, со здоровьем все оказалось хорошо, но я в шоке просто была от таких обследований», - продолжает рассказ Виолетта.

Фото предоставлено героем публикации

Девушка поделилась и другой историей из своей лондонской жизни. Как-то из-за внезапно возникшей проблемы с руками девушке потребовалась срочная медицинская помощь.

«Мы с мужем пришли по экстренному случаю в большой госпиталь. Первое, что там поразило – нас сразу приняли, не потребовав никаких документов о том, на каком основании обратились. Просто сами от руки написали с наших слов, кто мы такие, и позвали в кабинет. Второй удивительный момент был, когда меня спросили, говорю ли я на английском. Ответила, что почти нет, и мне тут же предоставили переводчика, причем бесплатно. Вот это реально был шок», - говорит Виолетта.

Следующим поводом для удивления стало бесплатное предоставление лекарств. Томичка никак не ожидала, что ей тут же выдадут необходимые препараты.

«Мне выписали мази бесплатно. Сказали подойти на первый этаж и получить их в местной аптеке. Опять же, просто по фамилии, которую я назвала, меня вызвали по талончику. Дали лекарства в пакетике, где уже была моя фамилия подписана. Меня тоже это очень сильно поразило», - призналась девушка.

Фото предоставлено героем публикации

В заключение разговора Виолетта уточнила, что на безвозмездной основе в Лондоне можно обратиться либо к джипи, либо в скорую по экстренным показаниям. В случае же, если необходимо пройти плановое лечение у профильных специалистов, по словам томички, потребуются бешеные деньги.

Читайте также «Зарплата стала еще меньше»: томские медики раскрыли правду о своих доходах