«Зарплата стала еще меньше»: томские медики раскрыли правду о своих доходах

Медики рассказали, сколько получают в учреждениях Томска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в ноябре 2022 года губернатор Томской области Владимир Мазур заявил в своем Telegram-канале о том, что с января 2023 года проиндексируют зарплаты местным медработникам. Однако они, как и учителя, продолжают возмущаться уровнем заработных плат. Журналист «КП-Томск» узнал у медиков, действительно ли они не дождались роста доходов.

«В марте у нас был оклад 9100 рублей. В апреле 1010 рублей. И вот в мае мы получили за апрель, где было уже повышено, но общую сумму мне меньшую выдали, чем за предыдущие месяцы, тысяч на 10. Не знаю, с чем это связано», - призналась медицинская сестра СИБГМУ Зинаида.

По словам женщины, она уже сталкивалась с ситуацией, когда при повышении окладов работникам урезают стимулирующие.

«Нам уменьшили надбавки за вредность – за то, что мы работаем с кровью, это ВИЧ, гепатит и все такое прочее. Раньше было 30%, потом сделали 15. По-моему, сейчас 18. У санитарок точно так же», - добавила Зинаида.

Об этом же рассказал и Николай, который работает санитаром в оперблоке одного из томских НИИ.

«Была подобная ситуация, когда в июне, если я не ошибаюсь, подняли прожиточный минимум. Тогда мне к ставке добавили порядка 700 рублей, а ставка у меня ровно прожиточный минимум. При этом из надбавок убрали где-то рублей 800-900. Сейчас, вроде бы, обещали как-то поднять, но пока это незаметно. Цены растут, зарплата нет, иной раз даже поменьше приходит. Сейчас медсотрудник в среднем получает меньше, чем знакомый продавец сетевого магазина», - поделился молодой человек.

По словам Николая, чтобы увеличить доход, медики идут на беспрецедентные переработки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«У меня подруга работает медсестрой в ОКБ. Она, чтобы получать порядка 45, берет еще несколько суточных смен к своей пятидневке – то есть, она практически живет на работе. Например, в среду выходит на сутки плюс в четверг еще день, затем едет спит и в пятницу снова на работу. Затем еще, может быть, в субботу. Девочке 21 год, никакой личной жизни, человек просто на работе», - рассказывает томич.

«КП-Томск» связался с медицинской сестрой, о которой рассказал Николай. Она так прокомментировала ситуацию: «При повышении оклада зарплата стала меньше. Обязанности и количество пациентов прибавляют. Большая нехватка персонала, на 40 человек 1 медсестра».

А это комментарий терапевта одной из томской поликлиник: «В сентябре у нас был 5 часов прием, сейчас расширили до 6 часов и ввели социальные выплаты на Госуслугах. Это поликлиника предоставляет данные, сколько часов ты отработал, и там выплачивается - не поликлинические деньги. Сама зарплата не увеличилась: как была, так и осталась. Просто соцвыплаты добавились и работы стало побольше».

Фото: Андрей Шкурко

По словам медиков, многие из них работают на полторы ставки или на 1,25. Если оформиться только на одну, дохода вряд ли хватит при столь высоких ценах в магазинах. Так, Зинаида из СИБГМУ уточнила, что процедурная медсестра сейчас получает 25 тысяч рублей.

Приведем любопытные данные двух свежих исследований. Сервис «ГородРабот.ру» сообщил, что средняя зарплата медицинского работника в Томске в апреле 2023 года составила 22 334 рубля. А по информации аналитиков портала hh.ru, Томская область стала единственным регионом Сибирского федерального округа, в котором медикам стали предлагать зарплаты на 5% ниже, чем год назад.

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