«От конфликтов до рекордов»: Ратнер рассказал томичам, что полезного сделал в 2022 году

По словам Ратнера, Томск пора выводить из городов-"середнячков" в лидеры Фото: Анна Ковалёва

И.о. мэра Михаил Ратнер рассказал городским депутатам, как развивал Томск в 2022 году. Достижений оказалось столь много, что их перечисление заняло почти 40 минут. Интересно, что градоначальник озвучил целый ряд рекордных показателей. Так, впервые за историю города экономический оборот местных предприятий превысил триллион рублей. Безработица снизилась до исторического минимума. Впервые провели и масштабный ремонт дорог 2-й и 3-й категорий. Всего потратили более 800 млн рублей - таких сумм на дороги не направлялось давно.

«Сделали настоящий прорыв и в обеспечении жильем детей-сирот. Если в 2021 году администрация смогла приобрести для них только 14 квартир, то в 2022-м уже 75», - сказал Ратнер.

Михаил Ратнер Фото: Анна Ковалёва

Впервые за многие годы в бюджет заложили средства на ремонт выносных тепловых узлов и безхозных сетей – 10 миллионов рублей. «Эти и другие меры позволили нам в минувшем году обеспечить, наверное, лучший старт отопительного сезона за все постсоветские годы», - добавил и.о. мэра.

Он особенно отметил, что в 2022 году Томск серьезно продвинулся в рейтинге городов и регионов, который составляет Минстрой России.

«В течение 4 лет Томск не мог перешагнуть отметку в 180 баллов и войти в группу городов с благоприятными условиями для жизни. По итогам прошлого года нам удалось сделать рывок и обойти Красноярск, Иркутск, Омск. Мы показали лучшую динамику роста: сразу на 22 пункта. Это скажется на объемах поступлений из федерального бюджета на проекты создания комфортной городской среды», - подчеркнул Ратнер.

Градоначальник подробно отчитался и по остальным направлениям и сферам развития областного центра. И.о. мэра привел очень много цифр, сосредоточившись, главным образом, на достижениях. В ответ депутаты высказали мнение, что объективный доклад должен содержать побольше информации и о том, что не удалось сделать. Ратнера попросили назвать главные болевые точки Томска.

Михаил Аркадьевич ответил, что основными проблемами считает состояние тепловых сетей и инженерной инфраструктуры, темпы расселения людей из аварийного жилья, регулярные конфликты при запуске новых строительных проектов и неполноценную реализацию программы «Доступная среда».

Фото: Анна Ковалёва

Депутаты от фракции «Яблоко» заметили, что в отчете все написано красиво, а на деле - с тем же ремонтом образовательных учреждений проблемы очень серьезные. К тому же, в Томске нет главного документа - генерального плана территориального развития. По словам депутатов, мы много лет не можем принять границы исторического наследия федерального значения, согласовать главного архитектора города. Видим скандальные проекты «Супервосток», кампус в зоне подтопления, некачественный ремонт, изрытые дороги. При этом модернизация ЖКХ представляет собой ежегодное отключение горячей воды и несвоевременную ее подачу.

Депутат гордумы Инга Первушина поделилась с «КП-Томск» своим видением ситуации. «Нужно менять управленцев. И, прежде всего, в нашей политической и административной деятельности важен компромисс. Все мы понимаем, что должны работать вместе на конструктивное взаимодействие области и города. Но как это делать, если регион в рамках фонда развития территорий нам выделил всего лишь 269 млн, а поступил миллиард с лишним? Ведь областной центр нужно развивать. Я считаю, что надо работать как раньше, когда у нас был проектный менеджер, которая узнавала, какие есть нацпроекты, привлекала федеральные деньги», - сказала Инга Владимировна.

Фото: Анна Ковалёва

О кадровых проблемах упомянул и депутат думы Томска Юрий Ворошилин: «Мы понимаем, что многое зависит от недофинансирования и низкого уровня заработной платы. Где-то надо действительно принимать кадровые решения, менять лица. Для сравнения - мы вчера были в Кемерове на выездном совещании, там строительство просто поражает. Видели, как возводят филиал Мариинского театра, как вскрывают дороги для капитального ремонта, а не просто снятия и замены асфальта. Там полностью убирается подложка, укладываются ливневые канализации. У них комплексный подход».

Юрий Ворошилин Фото: Анна Ковалёва

«Те вопросы, которые касаются градостроительной политики, мы слышим уже десятилетия, но до сих пор они никак не могут реализоваться на территории нашего города», - заметил депутат думы Томска Андрей Петров.

Чингис Акатаев, председатель гордумы, тоже поделился мнением с журналистами.

«Дороги. Почему в соседних регионах, в тех же климатических условиях, например, в Тюмени, нормативный срок эксплуатации минимум 5 лет? А у нас ни шатко, ни валко – нет системного решения. Дальше: 2 года слышим мифические разговоры о каком-то потенциальном инвесторе, но до сих пор отсутствуют ливневки, что сводит в трубу все затраты на благоустройство. Также сегодня мы видим полный развал по кадровой политике в Томске. Вопросов много», - сказал Чингис Маметович.

Чингис Акатаев Фото: Анна Ковалёва

Несмотря на вопросы и критику, депутаты городской думы утвердили отчет и.о. мэра Томска об итогах работы администрации за 2022 год. «За» проголосовало 18 депутатов из 30.

Читайте также Михаил Ратнер назвал пути решения для избавления Томска от пыли и грязи