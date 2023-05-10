«Оклад повышают, стимулирующие урезают»: томская учительница рассказала о хитрой схеме увеличения зарплат

Оклады увеличивают за счет стимулирующей части фонда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Когда представители администрации Томской области заявили о повышении окладов учителям на 6,3% в 2023 году, многие педагоги не обрадовались новости. «Повышают оклад и тут же урезают премию. В итоге на руки такая же сумма. Руководство отчиталось о повышении зарплаты, а работник остался при своих», - написал под постом губернатора Мазура подписчик Виктор, и подобных комментариев в соцсетях большое количество. Журналист «КП-Томск» побеседовал с учителями и выяснил, правда ли при повышении оклада реальные зарплаты не увеличиваются.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Нам просто морочат голову с этим повышением заработной платы. Только на бумаге красивые схемы, а по факту стимулирующие урезают, и роста многие не видят. Это такая хитрая схема, из-за которой даже руководство школы, если и радо бы, но ничего сделать не может. У нас прекрасный директор, она, совершенно не скрывая, сама говорит нам, как есть: откуда мы будем брать надбавку, если не из стимулирующих? И вот стоимость баллов уменьшают, за счет этого и повышают оклад», - рассказывает учительница начальных классов одной из школ Октябрьского района Томска Надежда В.

Уточним, что в каждой общеобразовательной школе - своя стоимость стимулирующего балла. Надбавки учителя получают за различные дополнительные виды работ – например, за проведение внеклассных мероприятий, разработку методик, интерактивных пособий.

«Когда стоимость баллов за внеурочку уменьшается, тогда приходится пытаться еще большее их количество набирать, чтобы хоть какой-то ощутимый итог был. То есть, по факту, чтобы заработать их определенное количество, приходится еще больше работать, чем раньше», - говорит Надежда Александровна.

По ее словам, стимулирующие перестают действовать именно как стимулирующие. Однако без надбавок тоже нельзя, иначе зарплаты будут и того меньше.

«Вот такой замкнутый круг получается. С повышением оклада еще больше крутишься ради урезанных надбавок, а ведь мы и так с переработками. Например, в начальной школе у нас очень многие учителя оформлены более, чем на одну ставку. Есть молодые, кто получает 20 с лишним тысяч рублей зарплата. Со стажем тоже крутимся, у меня в районе 30 тысяч выходило за месяц, пока я не стала брать еще один класс параллельно. Теперь, уже не первый год, работаю и в первую, и во вторую смену, за это идет прибавка», - делится женщина.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Слова Надежды Александровны подтвердила еще одна местная учительница – Евгения Николаевна.

«Когда я в Томске работала учителем начальных классов и еще на полставки вожатой, вот тогда я получила один раз 34 тысячи рублей, в 2022 году. А пока работала в сельской школе замом по воспитательной работе, все 11 лет, начиная с 2011-го, получала 25 тысяч рублей. Действительно на одну ставку не проживешь, берут больше плюс рассчитывают на премии, прибавки. Вот вышел, например, указ, что у учителя на полной ставке должна быть зарплата столько-то. Тогда из мешка стимулирующих сначала всем выравнивают зарплату, кто должен сколько получить. Оставшееся - на баллы. Поэтому, бывает, что 1 балл и 100 рублей, и 110 стоит. А это ни о чем, потому что заработаешь ты 10 баллов – лишь тысяча к зарплате», - рассказывает педагог.

Женщина также пояснила, как именно рассчитывают стимулирующие.

«Согласно положению, которое разрабатывается внутри коллектива, решают, за что и сколько будет начисляться. Составляется протокол на собрании, голосуют. Например, за первое место по району делают 10 баллов. И каждый месяц никто не знает, сколько будет стоить один балл, потому что разные суммы приходят стимулирующие. Далее зависит от учителя – у кого-то может и вообще баллов не быть», - говорит Евгения Николаевна.

Эту проблему томичи продолжают обсуждать в местных пабликах. Они указывают на то, что отсутствие реального увеличения зарплаты сказывается на качестве образования. «Поработай по 9 уроков в день. Вместо положенных 80 тетрадей, контрольных, тестов нужно проверить около 400. И это каждую неделю. Для 400 учеников нужно сделать материал, а не для 80. Думаете, зря были придуманы 18 часов? Давайте пилотов заставим летать не 80 часов в месяц, а 160?», - написал Владислав Песков.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На возмущения учителей представители мэрии ответили в аккаунте «Регион 70»: «Для молодых специалистов предусмотрены стимулирующие выплаты в виде выплаты стипендии молодым учителям (стипендия Губернатора Томской области молодым учителям), а также надбавки к должностному окладу молодым специалистам до 28 лет в размере 1000 рублей. За 2022 год средняя заработная плата учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 43 856,66 руб.».

Озвученную администрацией цифру педагоги назвали средней температурой по больнице, которая не отражает реальную зарплату специалиста, работающего на одну ставку.

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