Жители Томска сделали фоторепортаж грязных улиц города и отправили его губернатору

Фото: Анна Ковалёва

Жители Томска продолжают бороться за чистоту в городе. Ежедневно горожане отправляют фотографии грязных улиц в комментарии губернатору Томской области Владимиру Мазуру. Сейчас под постами главы региона можно найти целый фоторепортаж мусора в Томске.

Фото: Ганна К.

"Томск зарос в мусоре, очень печально", - пишет томичка Надежда З. в комментариях губернатора под постом о конференции "Валдайского клуба".

Неважно, о чем пост губернатора, под любыми из них найдется томич, который пожалуется на грязь в городе.

Фото: Станислав Ш.

"Центр города ул. Кулева, 3. Площадка под контейнеры не оборудована (грубо говоря контейнеры стоят на газоне). Вокруг горы хлама", - пишет томич Станислав Ш.

Фото: Юлиана С.

"Господин Мазур! А про газоны кто будет говорить? На Матросова содержание газонов напрочь отсутствует! Как и содержание тротуаров! И мэрия не планирует напрягаться", - пишет томичка Юлиана.

Комментарии Владимира Мазура сегодня напоминают большую жалобную книгу на Томск и на работу администрации в городе. Томичи ежедневно обращаются к главе региона в надежде на то, что через него получится добиться достойных решений проблем, которые так глубоко засели в городе. Стоит отметить, что администрация Томска активно отвечает на обращения горожан, однако меньше жалоб не становится.

Напомним, что ранее также сообщалось, как районные администрации Томска получили дополнительно 2 млн рублей на уборку мусора после субботников, а также вывезенного с огородов и дач. Об этом сообщил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

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