«Огненная катастрофа не дошла до Томска»: жителям региона рассказали, почему в области не вводят режим ЧС

Огнеборцы потушили 24 пожара в лесах Томской области в 2023 году. Фото: пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области

Сильнейшие за последние десятилетия лесные пожары фиксируют в 2023 году в России. Официальные инстанции Урала и некоторых сибирских регионов сообщают об острой ситуации с огнем, близкой к национальной катастрофе: втрое превышены прошлогодние показатели. Режим ЧС уже ввели в 8 субъектах РФ. Журналист «КП-Томск» пообщался с представителем регионального департамента лесного хозяйства и узнал, какова ситуация с пожарами на территории Томской области.

Как выяснилось, в настоящий момент в регионе действует всего 1 локализованный пожар. Специалист по связям со СМИ и общественностью департамента лесного хозяйства Любовь Лебасова сразу поспешила успокоить: «Оперативность тушения лесных пожаров в Томской области составляет 100%. Все пожары ликвидируются в течение первых суток».

Фото: пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области

За прошедшие сутки в регионе потушили 1 лесной пожар. Всего же с начала 2023 года в лесах ликвидировали 24 возгорания на 271,32 га. Средняя площадь одного пожара – 11,31 га. В 80% случаев лесные пожары возникли из-за того, что огонь перекинулся с так называемых земель иных категорий. Речь идет об участках, которые не предназначены для использования в сельском хозяйстве.

«С начала года наибольшее количество лесных пожаров произошло на территории Асиновского - 6, Шегарского - 4, Кожевниковского - 3 лесничеств», - уточнила Любовь Лебасова.

Фото: пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области

С огнем на территории региона борются 29 сотрудников лесопожарных станций и лесной охраны. Задействованы 8 единиц техники. За наземное патрулирование отвечают специальные мобильные группы, в которые в том числе входят и представители лесничеств. В 2023 году они уже провели 48 рейдов. С воздуха за ситуацией следят экипажи 3 самолетов Ан-2.

По самым свежим данным департамента лесного хозяйства, сегодня на территории Томской области по условиям погоды класс пожарной опасности в лесах снизился с 4,8 до 2,9. Однако, в целом, особый противопожарный режим в регионе продолжает действовать.

Фото: пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области

Таким образом, на сегодняшний день ситуация с лесными пожарами в Томской области стабильна и находится под полным контролем специалистов. В случае обнаружения возгорания жителям региона следует позвонить по номеру Федеральной диспетчерской службы «Прямая линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00.

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