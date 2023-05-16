«Кровь из носа, агрессия и температура»: томичка рассказала, что произошло с ее ребенком из-за клещевого боррелиоза

На мероприятии от благотворительного фонда "Обыкновенное чудо". Фото предоставлено героем публикации

То, что произошло с 9-летним Костей Лучининым, врачи назвали тяжелым случаем. Клещ присосался к затылку ребенка и не просто вызвал боррелиоз, а усугубил уже имевшиеся проблемы с нервной системой мальчика. Историю своего сына «КП-Томск» рассказала жительница областного центра Наталья Лучинина.

Фото предоставлено героем публикации

«В июле 2020 года мы были в деревне, дедушка пошел с Костей в баню и обнаружил на нем впившегося клеща. Получается, сын поймал его где-то на огороде. Сначала хотели сами вытащить, но я побоялась. Ведь мы не медики, а там можно же и головку случайно оставить внутри. Поехали в межвузовскую больницу, нам клеща сняли. Мы отвезли его в пункт серопрофилактики на Московский тракт, сдали на исследование и хотели проставить Косте иммуноглобулин. Его не стали вводить сыну из-за отсутствия страховки», - вспоминает Наталья.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как ни странно, результаты исследования показали, что клещ не заразен. Однако через несколько дней у мальчика поднялась температура до 39 градусов. Пытались сбивать своими силами. Затем вдруг пошла кровь из носа. Улучшений не было, поэтому Косте вызвали скорую помощь.

«Его забрали в 1-ю детскую инфекционную больницу. Обследовали и обнаружили в крови антитела к болезни Лайма. Сказали, что это боррелиоз в острой форме. Лечили в течение месяца. Когда результаты анализов стали отрицательными, нас выписали и направили к инфекционисту по месту жительства. Каждые 3 месяца Костя сдавал кровь на антитела. На всякий случай это нужно было контролировать год, но вдруг, на 9-й месяц у сына пошло сильнейшее состояние агрессии. Все хватал, бросал, это было впервые, я его вообще никогда таким не видела», - делится томичка.

Как объяснили Наталье врачи, последствия укуса клеща могли отразиться на нервной системе ребенка. Дело в том, что мальчик и так ослаблен: у него диагноз «неуточненная энцефалопатия», ЗПР, поэтому организм особенно остро отреагировал на иксодового клеща.

Фото предоставлено героем публикации

«Сын у меня и так учится в 39-й коррекционной школе и состоит на учёте у психиатра. Но до укуса клеща мы обходились сосудистыми препаратами, ноотропами, аминокислотами и витаминами. А в 2020 году, когда начались приступы сильной агрессии, его уже начали лечить нейролептиками. Чтобы избежать приема сильнодействующих лекарств, мы под свою ответственность начали проходить биоакустическую коррекцию. Пошли также приступы психомоторного возбуждения. Все эти проблемы наложились одна на другую, усугубив общую ситуацию», - говорит Наталья Лучинина.

Приступы, рецидивы – все те проявления, с которыми семья столкнулась из-за ослабления нервной системы после клещевого боррелиоза, старались остановить медикаментозно. Это длилось в течение 2 месяцев. Однако проблемы продолжали расти в прогрессии. Усиленное лечение спровоцировало у мальчика еще и энурез.

«Непрекращающееся вообще недержание мочи было месяца 2-3. Я постоянно меняла ему памперсы – и днем, и ночью. Вообще это лечили около 2,5 лет. Еще и рецидивы после лечения у психиатра стали практически ежемесячные. Поступил в остром состоянии в детское отделение психиатрической больницы. И вот теперь это каждый год, после того случая с клещом, начиная с 2020-го. Сам психиатры мне говорили, что эта рецидивирующая форма наверняка связана и с укусом, так как нервная система пострадала», - рассказывает Наталья.

Фото предоставлено героем публикации

Самая долгая ремиссия у Кости наблюдалась в течение 3 месяцев. Пока ребенку не удалось подобрать идеально подходящие препараты. Когда мальчик стал проявлять агрессию и по отношению к одноклассникам, его пришлось перевести на индивидуальную форму обучения.

«Обычно к концу учебного года мы кладем сына в больницу на льготных условиях - бесплатно, так как он инвалид. 25 апреля этого года мы тоже оформились в стационар, выписались 10 числа. Подлечились, прошли разные процедуры, сейчас пока все хорошо. Как сказала врач, при нашей рецидивирующей форме заболевания приступы могут повторяться, а могут и пройти. На данный момент сыну 12 лет, очень надеюсь, что станет еще постарше и перерастет все это», - добавила женщина.

Сейчас в медицинской карте Кости Лучинина записаны не только диагнозы «неуточненная энцефалопатия» и «ЗПР», но и «умеренная умственная отсталость». Мальчику продолжают подбирать лекарства. Костю также собираются снова показать инфекционисту, чтобы проверить уровень антител к болезни Лайма.

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