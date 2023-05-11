«Муж пропал на 3 недели»: жительница Томской области рассказала о службе супруга в ЧВК «Вагнер»

Томич отправился на боевое задание и перестал выходить на связь Фото: Александр КОЦ

Перед отправкой в учебную часть 27-летний Михаил поставил жену перед фактом: «Уезжаю на Донбасс». Ее ошеломило решение мужа подписать контракт, поскольку раньше молодой человек не хотел отправляться в армию и даже отговаривал от службы родственника. О том, какие метаморфозы произошли с Михаилом, «КП-Томск» рассказала его супруга Наталья.

«Еще в декабре или январе Миша впервые признался, что хочет уйти добровольцем. А уже перед фактом он меня поставил в начале марта - сказал, обо всем договорился, осталось только собрать документы. Не хотела отпускать, отговаривала, и тут вдруг раз – все, решено. А я еще во время мобилизации сидела как на пороховой бочке. Никогда не думала, что он решит сам подписать контракт», - вспоминает жительница города Колпашево.

Влюбленные вместе 4 года, из низ 2 - в браке. Фото предоставлено героем публикации

Срочную службу Михаил не проходил. Однако физически крепкий, работал каменщиком. Когда узнал о наборе в ЧВК «Вагнер», вдруг решил, что сможет быть полезным.

«На информацию о частной военной компании он наткнулся в начале 2023 года. Выяснил, можно ли туда попасть без опыта срочной службы. Ему прислали большой список вопросов – готовы ли приехать в Краснодар в учебку, есть ли заболевания, перечислили, что взять с собой - все конкретно. У Миши желание служить резко появилось - просто вот как щелчок возникло убеждение, что нужно поехать. Думаю, на это повлияло то, что некоторых наших местных пацанов уже привезли в гробу, и Миша подумал: «Что я буду дома сидеть, когда могу помочь?», - делится Наталья.

По ее словам, по характеру Михаил всегда был защитником – старался оберегать семью, советовал жене не устраиваться на работу, а только учиться и заниматься домом. При любых недопониманиях с людьми, включая родственников, всегда становился на сторону жены. Наталье тяжело было расставаться с заботливым и трепетным супругом.

Фото предоставлено героем публикации

«Собрали все бумажки и проводила. Ой, как я плакала. Там уже никаких слов не было. Он успокаивал меня: «Ты что переживаешь? Я же не умирать уезжаю, я вернусь. Ты меня только дождись». Мне кажется, с такими словами все бойцы уезжают», - говорит девушка.

6 марта молодой человек прибыл в Краснодар, где располагается учебная часть ЧВК. На КПП он сдал документы и свой мобильный телефон. С тех пор каждый звонок для Натальи стал на вес золота.

«Звонил с двух чужих телефонов. Бойцам старшие по званию дают связаться с близкими, на звонок по 5 минут человеку выделяют. За это на номер каждый кладет по 50 рублей, чтобы деньги на счету не закончились. Стараются, чтобы звонили домой хотя бы раз в неделю. Муж обычно первым делом спрашивает, как собаки и как я. По телефону абсолютно никакой информации нельзя передавать. Я даже не в курсе, в каких Миша войсках, какая у него там специальность. Не знаю, где он находится – какой город, край», - признается Наталья.

Фото: Александр КОЦ

В Томской области девушке удалось отыскать военнослужащего, который вернулся из «Вагнера» с ранением. Она расспросила его обо всем – как в ЧВК кормят, как одевают, можно ли отправить туда посылку.

«Так я выяснила, что в учебке есть магазинчик, где можно расплачиваться безналично. А муж, когда уезжал, на всякий случай взял с собой карту - вдруг его не примут, а билет куплен в одну сторону. Как только я узнала, позвонила всем родственникам, и все ему накидали на карту денег. Последнюю неделю Миша там даже перестал ходить на ужины, вместо этого почти каждый вечер звонил мне. Ну а в магазинчике стал покупать продукты», - рассказывает жительница Колпашева.

Ровно через 3 недели, 27 марта, Михаила отправили для выполнения боевых задач на передовую. Он вдруг сосем перестал выходить на связь.

Фото: Александр КОЦ

«Муж пропал на 3 недели. Я сильно переживала, но верила в самое лучшее. Еще мне позвонил знакомый: «Наташа, ты понимаешь же, что всякое в жизни бывает? Ты же не с розовыми очками живешь». Я говорю, что да, я в реальном мире живу. Понимаю, что он может не вернуться, но даже и думать об этом не хочу. Говорю, я сердцем своим чувствую, что мы с мужем еще много поживем. Но сейчас тяжело, очень тяжело. Мы все молимся. Потом Миша, наконец, позвонил и пояснил, что пропадает из-за того, что отправляется на задания», - делится девушка.

На линии огня время звонков сократили до 3 минут.

«Вот эти драгоценные минуты – по мне, так они стоят жизни. Я их ждала эти 3 недели – по эмоциям это как, наверное, рождение ребенка. Услышать, что муж живой, это так дорого стоит! Не описать словами. В последний наш разговор я просто спрашивала, как его дела, просила излишне не геройствовать. Никаких ранений у него нет, все хорошо. Хотя знаю мужа, он мне никогда не скажет на расстоянии, если что-то случилось. Прекрасно знает, что я безумно буду переживать, ему спокойнее промолчать», - делится Наталья.

Девушка рассказывает, что тоскует по любимому вместе с собаками. Домашняя хаски после отъезда хозяина целый месяц скулила по вечерам.

«Она от меня теперь ни на шаг не отходит. Раньше была активная, бегали и прыгали они с мужем, а сейчас на прогулке даже без команды просто идет рядышком. У нее страх такой, что «папа» уехал, и вдруг «мама» тоже уедет», - говорит Наталья.

Последний раз Михаил звонил домой на Радоницу, 25 апреля. Снова говорил, что у него все хорошо, и переживать не стоит.

Фото предоставлено героем публикации

Сейчас, когда пришлось отложить все совместные с мужем летние планы – и постройку вольера для собак, и окончание ремонта дома – девушка мечтает об одном. О том, чтобы осуществился главный план – приезд любимого в отпуск. Михаил обещал появиться спустя 6 месяцев службы. Наталья надеется, что увидит его как раз на годовщину – 2-летие брака, которое они вместе отметят 10 сентября.

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