«Части тела нашли в схроне»: следователь рассказал о жутких преступлениях, совершенных в Томской области

По словам следователя, причины преступлений и способы сокрытия их следов всегда поражают воображение Фото: Олег Укладов

Расспрашивать следователя о его работе оказалось довольно сложно: он сразу предупредил, что любые детали – информация секретная. Журналистка «КП-Томск» все же постаралась как можно больше узнать интересного о 12-летней практике Рамиза Курбанова, следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области.

Изощренные и типичные убийства, запутанные схемы махинаций, поиск улик и стыковки, казалось бы, логически несвязанных пазлов – этим наполнен каждый рабочий день Рамиза. График до крайности непредсказуем.

«Приходя на работу утром, не можешь предположить, чем ты будешь заниматься даже в послеобеденное время этих же суток. Например, если человек вдруг сообщает, что интересующей следствие информацией располагает лицо, проживающее за пределами Томска, то ты оформляешь командировку. Выезжаешь на место для проведения с его участием следственных действий. Постоянно находишься в движении как физическом, так и эмоциональном», - говорит специалист по расследованию уголовных преступлений.

Фото: СУ СК России по Томской области

Самые сложные случаи – это то, что прежде всего вспоминает следователь по особо важным делам. Яркий пример – зверское убийство жителя Подмосковья в одном из районов Томской области.

«Родственники заявили о том, что из столицы в Новосибирскую область выехал человек и пропал. Мы выяснили, что оттуда он, ничего не сообщая близким, прибыл в наш регион. Здесь, в сельской местности, мужчину убили. Причина - попытка разделить финансовые потоки организации, к которой он имел отношение», - начал рассказ о преступлении Рамиз Курбанов.

Пропавший скрывал от своих родственников, что у него есть бизнес под Томском. Опытному следователю совместно с оперативными сотрудниками удалось это выяснить, хотя официально на пострадавшего ничего не было оформлено, в чем и состояла особая сложность. Обычно для воссоздания картины безвестного исчезновения человека берут за основу информацию от заявителей - родственников, но данный случай стал исключением, ведь близкие пропавшего не владели достоверными сведениями о его коммерческой деятельности.

Фото: СУ СК России по Томской области

«В ходе следствия рассматривались разные версии исчезновения человека. Выясняли, что могло привести его в наш регион, в каком субъекте он находится сейчас, скрывается от кого-то или убит, кто может быть причастен к этому, что могло произойти и т.д. Тело пропавшего долго не находили, в том числе из-за труднодоступности в зимнее время местности, где приезжий мог находиться в момент убийства. Это тоже было проблемой, ведь при задержании подозреваемый в совершении преступления говорил: «Покажите, кого я убил, где тело?», а тебе и предъявить нечего», - рассказывает следователь. С учетом достаточных данных о том, что пропавшего все же убили, подозреваемого арестовали. Им оказался примерный семьянин, ранее не судимый житель Томской области

Весной удалось отыскать останки пропавшего - части тела извлекли из заранее приготовленного убийцей схрона. Раскрытие этого преступления потребовало значительных усилий, следствие шло более 10 месяцев. Специалисты СК и оперативные сотрудники смогли установить, что у убитого были большие долги перед рядом лиц. Поэтому и предстояло определить, не является ли заявленное родственниками исчезновение мужчины специально подстроенным.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Больше всего меня поражает, когда преступления совершают должностные лица. Пример – убийство сельского жителя, в отношении которого сотрудники полиции проводили оперативно-служебные мероприятия. Желая искусственно завысить показатели своей работы, они незаконно применили в отношении задержанного физическое насилие, повлекшее его смерть», - рассказывает следователь.

Чтобы сокрыть следы преступления и запутать органы предварительного следствия, преступники, в том числе, лично приняли участие в установлении причин смерти мужчины. В итоге им все-таки не удалось избежать приговора за совершенное преступление – они получили внушительные сроки лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

«Этот случай тоже был очень непростым, так как преступление якобы пытались раскрыть сами преступники. На самом деле они профессионально занимались созданием своего алиби и сокрытием следов преступления. Такие истории вызывают особое негодование» - говорит Рамиз.

Специалист добавил, что не менее его поражают мотивы практически любого убийства.

«Когда ты начинаешь разбираться в мотивах, послуживших основанием для лишения другого человека жизни, в каждом случае обстоятельства совершенного убийства просто поражают. Удивляет и то, какие изобретаются способы сокрытия следов преступлений. Это касается и сферы экономических преступлений» - сказал следователь.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Курбанов поделился еще одним профессиональным наблюдением. Нередко умысел преступника выдают детали способа совершения убийства.

«Например, ножевое ранение может быть нанесено разными способами. Одно дело, если это случайный удар в брюшную полость, человек скончался от кровопотери, и совершенно другое – если это точечный удар в ту зону поражения тела, которая не позволяет тебе прожить и двух секунд. Такие действия расцениваются следствием как умышленные и свидетельствующие именно о желании преступника убить человека, а не просто его ранить» - пояснил специалист по раскрытию уголовных дел.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В целом, активное общение с абсолютно разными людьми, как обвиняемыми, так и потерпевшими – это то, чем когда-то привлекла молодого юриста следственная работа. «Она очень живая, это судьбы конкретных людей, попавших в совершенно разные жизненные ситуации, которые тебе необходимо распутать», - сказал Рамиз Курбанов. Он добавил, что за 12 лет работы ни дня не пожалел о выборе такой сложной профессии.

Читайте также СК по Томской области займется проблемной дорогой в селе Половинка