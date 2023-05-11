"Почва должна прогреться до 8°C": томичам рассказали, когда начинать сажать картошку

Чтобы возвратные заморозки не погубили урожай, лучше не торопиться с высадкой Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Только после того, как почва прогреется до температуры 6-8°C на глубине сантиметров 10, можно высаживать картошку. В Сибири это обычно происходит в самом конце весны. В 2023 году огородники советуют высаживать клубни после 26 мая. Как это правильно сделать и как подготовиться, журналисту «КП-Томск» рассказала жительница села Дзержинское Наталья Абушаева.

Когда и как готовиться к посадке картофеля

Хранящийся в погребе картофель нужно достать заранее - с приходом потепления после зимы.

«Недавно была жара в Томске, мы с мужем как раз в это время перенесли картошку в пристройку, где у нас лежат опилочки. За день там все нагревается, и клубни быстрее прорастают. Лучше, чтобы росточки получились небольшими, не плетьми. Когда холодает, мы накрываем картофель одеялками», - рассказывает Наталья Александровна.

Наталья Абушаева, село Дзержинской Томского района. Фото предоставлено героем публикации

Почву подготавливают еще с осени: удобряют навозом, перегноем. Если этого не сделать, по словам сельчанки, картошка будет не очень вкусной и не крупной.

«Секрет именно в удобрении земли. Не все знают, что без этого картофель не сочный получится. Это потому, что почва истощается. Мы раскидываем навоз перед холодами, зимой это там перепревает, земля напитывается. Получаем потом очень вкусную картошку, мы даже когда илзишки продаем, отзывы всегда замечательные. Знаю, некоторые не удобряют из-за того, что в навозе семена попадаются, и потом много травы бывает, она начинает растит раньше картошки. Но это же не страшно, мы потом пропалываем вручную, тяпочкой, за лето раза 3-4 пройдем», - говорит женщина.

По всему полю разложили удобрение. Фото предоставлено героем публикации

Рекомендации огородникам

По мере того, как будут расти кусты, огородники столкнутся с большой проблемой – с колорадским жуком. Чтобы он не испортил урожай, клубни следует обработать заранее.

«Перед посадкой обрызгиваем средствами против вредителя. Я развожу раствор в специальной бутылке. Допустим, завтра сажать, а сегодня я обработала. Это не спасает, но частично помогает. В целом, жук - у нас это настоящая напасть, просто бич всех сельских жителей», - делится женщина.

Когда высаживать клубни

«В последних числах мая мы пропашем поле трактором. Некоторые это делают по особым, новым технологиям, но мы по стариночке. Уже весной, когда перепашется все, еще добавляем навоз. Высаживать клубни можно на следующий день после вспашки, а лучше сразу - в этот же день», - говорит Наталья.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Хитрость есть, говорят так: «Позже посадишь, картошка вперед травы вылезет». Мы еще не посадили, собираемся как раз перед началом лета. А многие торопятся, но лучше подождать, а то вдруг заморозки будут. Хотя, в принципе, картошка небольших заморозков не боится», - рассказывает жительница села.

Однажды Наталья Александровна с мужем провели эксперимент. Посадили перезимовавшую картошку, которую случайно нашли при вспашке поля весной – клубни были уже пророщенные и с корешками. В итоге вырос отличный картофель.

«Я думаю, картошка в наших краях осибиривается, это мое такое слово. Она как бы адаптируется к климату, поэтому даже зимой она в поле выживает и потом дает прекрасный урожай – это мы проверили. Так что, если вдруг высадили излишне заранее и попали на заморозки – вероятно, все еще обойдется», - уточнила Наталья.

Как ухаживать за растущим урожаем

Летом - после дождей сельчане выходят на поле и осматривают каждый куст, потому что ливень смывает защитные средства. Если обнаруживают хотя бы одного жука, устраивают повторную обработку.

«Надо вовремя заметить. Потому что жук появляется и сначала начинает есть листья. Важно, чтобы он не добрался до соцветий - если их съест, то картошки не будет на этом кусту. Кто-то руками собирает, но мы обрызгиваем, иначе можно пропустить личинки», - говорит огородница.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прополка и обработка от колорадского жука – пожалуй, это все заботы об урожае в летнее время. В один год, когда была сильная засуха, Наталья Александровна с мужем поливали картофель, однако считают это бессмысленным, ведь поле довольно большое - 10 соток.

Когда выкапывать картошку

«Выкапываем мы всегда в сентябре. Чуть дольше держим – думаем, что картошка еще дорастет там. В итоге, когда сам потрудишься и получаешь превосходный урожай, ешь, ты понимаешь разницу между своим и магазинным», - сказала сельчанка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Женщина добавила, что ей настолько нравится выращивать картофель, что она будет это делать, даже если ей будет очень тяжело. Говорит, что это и есть главный секрет хорошего урожая – работать с душой и любовью. По словам огородницы, земля чувствует, с каким трепетом человек за ней ухаживает, и отвечает благодарностью.

Читайте также «Скорая в деревню не заедет»: жители Томской пожаловались на жуткое бездорожье