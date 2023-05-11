"Можно снять самостоятельно": Роспотребнадзор рассказал, что делать, если присосался клещ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области уже было фиксировано более 300 случаев присасываний клещей. По данным прошлой недели, всего с начала эпидсезона в медицинские организации региона с присасыванием клещей обратился 371 человек, в том числе 94 ребенка. Из обратившихся 53 человека были привиты от клещевого энцефалита, в том числе 11 детей. В связи с этим специалист Роспотребнадзора рассказал журналисту "КП-Томск" о том, что нужно делать, если человек нашел на себе клеща.

"Человеку, пострадавшему от присасывания клеща, для его удаления и доставки на исследование необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью в ближайший пункт серопрофилактики. Если вредитель был извлечен самостоятельно, его нужно предоставить на анализ живым, чтобы в микробиологической лаборатории определили, является ли он переносчиком инфекции. Это требуется для своевременной постановки диагноза клещевой инфекции и решения вопроса о назначении лечения в случае необходимости", - рассказывает санврач.

Однако, если по какой-то причине человек не может обратиться к специалистам, то клеща придется удалять самостоятельно.

Как вытащить клеща:

Удаление с помощью пинцета

Удаление с помощью нити

Этот метод требует определенной сноровки. Нить необходимо смочить дезинфицирующим средством, сделать петлю в виде лассо и аккуратно затянуть у хоботка паразита максимально близко к коже. Далее нужно плавными движениями потягивать вверх, не перекручивая.

Удаление с помощью специальных выкручивателей

Это специальное приспособление, сделанное из пластика, которое позволяет правильно захватить кровососа без риска раздавливания или сжатия. Инструмент дезинфицируется и подводится под тельце клеща так, чтобы оно оказалось между двумя зубцами. Далее выкручивающими движениями паукообразное вынимается полностью вместе с хоботком.

Что делать, если вытащили не всего клеща:

Чем обработать рану

После извлечения кровососа ранку на коже нужно обрабатывать до заживления йодом, спиртом или любым другим антисептиком. Если клещ удален полностью, повреждение заживает за неделю. Накладывание повязок или компрессов не требуется.Никакие лекарственные средства самостоятельно принимать нельзя.

Большинство клещей безвредно и не требует лечения. Но некоторые паукообразные все же являются переносчиками опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), эрлихиоз, коксиеллез, клещевой возвратный тиф и другие. От того, насколько крепок иммунитет и как быстро было начато лечение, зависит течение заболевания.

Слюна паразита обладает анестезирующими свойствами, человек не сразу замечает, что было присасывание. В случае инфицирования симптомы заболевания появляются в срок от одной до двух недель, максимум через месяц.

Не забывайте про прививки!Самая эффективная защита от клещевого вирусного энцефалита – вакцинация.

Также уточняется, что пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: в г. Томске - ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74), ОГАУЗ «Детская больница №1» (Московский тракт, 4), ОГАУЗ «Поликлиника №4» (ул. Интернационалистов, 2а), ОГАУЗ «Медико-санитарная часть №2» (Бела Куна, 3), жителям области - в приёмные покои районных больниц.

Читайте также: Жительница Томска рассказала о последствиях, с которыми столкнулся ее сын после присасывания клеща