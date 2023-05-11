В томском пансионате «Жизнь» рассказали о профессиональном уходе за пожилыми

Если у вас не хватает времени, сил и умений для самостоятельного ухода за близкими или если вы не нашли профессионального специалиста по уходу, то томский пансионат «Жизнь» готов предложить свою помощь.

«Бывают ситуации, когда человека становится просто опасно оставлять без присмотра – это люди, страдающие таким заболеваниями, как деменция, синдром Альцгеймера, синдром Паркинсона», — говорят представители пансионата.

Распространено мнение, если поместить родственника в пансионат, то таким образом вы предадите его.Однако иногда пансионат может создать гораздо лучшие условия по уходу за пожилым, чем дома. Особенно если речь идет о тех случаях, когда родственник тяжело болен.

К сожалению, не все пансионаты принимают маломобильных пациентов, тех, кто нуждается в круглосуточной помощи. Но пансионат «Жизнь» отвечает всем требованиям по уходу за тяжелобольными пациентами.

«У нас работает грамотный и профессиональный персонал. У нас лучший уход за пожилыми людьми в городе », — рассказала администрация пансионата.

В доме по уходу за пенсионерами пожилые люди посещают занятия для моторики (двигательная активность для всего организма или отдельных его частей), также проводятся занятия для поддержания когнитивной функции (мышление, ориентация, понимание, обучение, речь), рисование, пение, вязание, перебирание мелких предметов.

В пансионате «Жизнь» есть возможность временного пребывания. Например, когда вы находитесь в отпуске или просто хочете отдохнуть от нагрузки (заботе о вашем родственнике). Очень удобно, что навещать родственников можно в любое время, у пансионата нет системы пропусков.

Как устроена работа пансионата?

Постояльцы пансионата живут в комнатах от двух до четырех человек и все время находятся под присмотром сиделок, которые следят за тем, чтобы подопечный вовремя принимал назначенные лекарства, помогают передвигаться и мыться. В пансионате пятиразовое питание. Мы стараемся сделать так, чтобы все обитатели пансионата ели в столовой. Часто у пожилых людей снижен аппетит, красивая сервировка помогает его стимулировать. Кроме того, поход в столовую или общую гостиную также стимулирует людей встать с кровати и выйти к соседям, а это подразумевает общение.