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Общество3 мая 2023 10:10

В томском селе Дзержинское произошел крупный пожар

Горят три жилых домов и надворные постройки
Александра Тайбатрова
В селе Дзержинское горят три жилых дома и надворные постройки

В селе Дзержинское горят три жилых дома и надворные постройки

Фото: ГУ МЧС по Томской области

В селе Дзержинское города Томска 3 мая произошел крупный пожар, информирует МЧС по Томской области. Горят три жилы дома и надворные по постройки на Больничной улице. Сообщение о пожаре поступило в 15.08.

«В 15.38 пожару присвоили ранг №2. А в 16.25 поступило сообщение о его локализации», - прокомментировали в пресс-службе МЧС Томской области.

Известно, что в тушении принимают участие 45 человек. Также задействованы 12 АЦ.

Напомним, что 1 мая пожар произошел в Первомайском районе Томской области. Загорелся жилой бревенчатый дом, в результате 63-летний мужчина получил ожоги лица и рук.

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