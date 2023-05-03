В томском селе Дзержинское произошел крупный пожар

В селе Дзержинское горят три жилых дома и надворные постройки Фото: ГУ МЧС по Томской области

В селе Дзержинское города Томска 3 мая произошел крупный пожар, информирует МЧС по Томской области. Горят три жилы дома и надворные по постройки на Больничной улице. Сообщение о пожаре поступило в 15.08.

«В 15.38 пожару присвоили ранг №2. А в 16.25 поступило сообщение о его локализации», - прокомментировали в пресс-службе МЧС Томской области.

Известно, что в тушении принимают участие 45 человек. Также задействованы 12 АЦ.

Напомним, что 1 мая пожар произошел в Первомайском районе Томской области. Загорелся жилой бревенчатый дом, в результате 63-летний мужчина получил ожоги лица и рук.