Томские участники и инвалиды ВОВ в мае получат новую выплату

Размер ежемесячной выплаты составляет 10 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны из Томской области в мае в первый раз получат новую ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Напомним, что раньше эта выплата была ежегодной, но по решению губернатора Владимира Мазура ее сделали ежемесячной.

«Основные меры социальной поддержки предоставляются ветеранам за счет средств федерального бюджета, на региональном уровне установлены дополнительные меры поддержки. Например, ежегодно ветеранам, инвалидам и вдовам участников войны оказывается помощь в ремонте жилья; в прошлом году такую помощь получили 202 ветерана на сумму 12 миллионов рублей», - уточнила пресс-служба администрации Томской области.

Чтобы получить ежемесячную выплату, никуда обращаться не нужно. Ее назначат центры социальной поддержки населения Томской области.