«Специально наехал на собаку»: томичи рассказали о жестокости водителя и спасении сбитого пса

Прохожие укрыли дрожащего пса своей одеждой, связались с волонтерами и клиникой. Фото предоставлено героем публикации

«Водитель не дал псу добежать до тротуара всего полметра. Сбил на полной скорости, да так, что у машины отлетел бампер. В мгновение добрейший пес навсегда лишился возможности передвигаться на 4-х лапах», - начала рассказ томская зоозащитница Ольга Кулик.

Люди, ставшие свидетелями этой аварии, однозначно заявили: это был преднамеренный наезд на животного. Парни бросились спасать собаку, которая неподвижно лежала на проезжей части.

Фото предоставлено героем публикации

«Молодые люди тут же сняли с себя кофту и куртку, чтобы укутать бедолагу, было довольно холодно. Не побрезговали запачкать свои вещи грязной шерстью дворняжки. В ухе у нее была бирка – собачка чипированная, не агрессивная, ничего плохого никому не могла сделать, за что ее?», - говорит волонтер.

С очень серьезной травмой – переломом позвоночника со смещением - животное отвезли в клинику. Когда о случившемся сообщили волонтерам, они не стали раздумывать, взять ли еще одну сложную собаку на кураторство, сразу же принялись оказывать помощь. По словам зоозащитников, в таких случаях надо действовать быстро, чтобы не только успеть спасти, но и постараться сохранить качество жизни, насколько это возможно.

«Врач диагностировал политравму: шок, порезы по всему телу, повреждение таза, перелом позвоночника со смещением. Велеса, так мы его назвали, уже на следующий день прооперировали – буквально собрали винтами. Сделали остеосинтез позвоночника. После восстановления мы отправили бедолагу в Барнаул, так как там находится специальный центр реабилитации для собачек», - рассказывает Ольга.

Фото предоставлено героем публикации

В стационаре Велес, пугливый и недоверчивый, сдружился с псом Бардом. Он тоже поступил с тяжелейшими травмами. Каждый вечер переползал со своей лежанки под бочок к Велесу, так они дремали, поддерживая друг друга.

Фото предоставлено героем публикации

Примерно через 20 дней у Велеса вдруг лопнул винт, закреплявший пластину и удерживавший позвоночник. Пса снова срочно прооперировали, установили новую пластину с двусторонней фиксацией. Одновременно прооперировали вторую переломанную лапу Барду.

«Крутились, искали выход, потому что одна такая операция стоит от 15 тысяч рублей плюс пребывание в стационаре, препараты, перевязочные материалы, пеленки, спецкорма. И у нас еще много собак на кураторстве. Спасибо каждому, кто переводит на животных деньги – даже по 100 рублей с человека иногда спасают ситуацию», - говорит Ольга Кулик.

Доверие Велеса людям пришлось завоевывать маленькими шажками. Благодаря кусочкам сыра дело пошло быстрее. Пес уже разрешал делать себе легкий массаж, это помогло ему научиться вставать.

Прошло полтора месяца стараний – операции, восстановление, занятия с реабилитологом в единственной в Сибири клинике с полным спектром тренажеров, сухой и водной дорожками. Велес, наконец, начал делать свои первые шаги в «новой» жизни - шаги в коляске.

Фото предоставлено героем публикации

«Трудно ему это давалось, сказывался сильный перелом и дважды оперированный позвоночник. Но, главное, что он не испугался коляски. Привыкал. В таких случаях специально учат правильно ползать, привставать, сидеть, двигаться – все заново», - говорит зоозащитница.

Фото предоставлено героем публикации

После возвращения из Барнаула Велес становился все более открытым, сдружился со всеми подопечными передержки. «Нашего дикого волчонка как подменили!», - удивились волонтеры. Пес даже поучаствовал в томской акции «Мохнатый кросс» – благотворительном забеге с собаками в поддержку бездомных животных. Тот, кто ищет дом, бежит с зеленой лентой.

Фото предоставлено героем публикации

К сегодняшнему дню Велес полностью восстановился. Он легко бегает в коляске в любое время года. Зоозащитники называют его идеальной собакой. Говорят так: «В нём есть и сила, и нежность, есть характер, спокойствие и преданность. Упорство и компанейский азарт. Он снова доверяет людям и умеет любить. Это умный, мудрый мальчик».

Ольга Кулик уточнила: «Велес живет на временной передержке – в компании собак, которые тоже пострадали от чудовищ в человеческом обличии. Теперь о животных заботятся, дарят любовь».

Фото предоставлено героем публикации

Сейчас у пса все отлично. За исключением одного. Он ждет своего человека – хозяина, которому сможет подарить 100% своей любви и преданности.

Каждый, кто хочет познакомиться с Велесом или помочь волонтерам, может написать в фонд «Сердце чистейшей породы».

Читайте также Томичей возмутило решение мэрии сменить службу отлова собак