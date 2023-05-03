Жители Томской области все чаще встречают медведей на дорогах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Косолапые постепенно выходят из спячки. В регионе уже зафиксировано несколько случаев, когда медведи вышли к людям. Томичи в свою очередь пугаются таких визитов диких зверей.

Первый раз следы медведя в 2023 году обнаружили еще 30 марта. Их нашли сразу в трех районах - Александровском, Чаинском и Асиновском, 1 апреля – в Колпашевском, а 3 апреля в Зырянском.

Спустя несколько недель в сети появилось видео, где молодого медведя заметили возле деревни Петропавловка местные жители заметили медведя.

Фото: "Регион-70"

Еще одни жители региона 20 апреля засняли погоню медведя за лосем. Видео было снято в Парабельском районе.

Фото: "Регион-70"

Также косолапого встретили на дороге возле деревни Сергеево. Увидев автомобиль, животное испугалось и убежало в лес.

Фото: "Регион-70"

Позже в Асиновском районе заметили медведицу с тремя медвежатами. Томичке удалось заснять, как мама медвежат пыталась укрыть их в лесу.

Фото: "Регион-70"

Ранее для "КП-Томск" заместитель начальника регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Вадим Чиркин рассказывал, какие действия нужно делать при встрече с дикими животными.

Специалист советовал попробовать отпугнуть медведя громкими звуками петард или хлопушек. Как правило, это действует на зверя. Однако многое зависит от его физиологического состояния, в том числе от возраста. Молодые особи испытывают любопытство, взрослые более осторожны. Поэтому, по словам специалиста, на медведя нельзя наложить какой-либо стереотип. Главное, универсальное правило: чтобы обезопасить себя, никогда нельзя идти на провокации.

«Со зверем никогда шутить нельзя, зверь есть зверь. Как у нас некоторые привыкли – прикармливать пробуют. А прикормленный медведь теряет хищнический инстинкт, ему проще выпросить еду у людей, что в последствии очень нежелательно. Он тогда становится синантропным - не боится человека, не воспринимает его как угрозу. И в случае, если его не угостят в очередной раз, неизвестно, как может повести себя уже взрослый зверь, который привык легким путем добывать себе пищу», - рассказал Чиркин.

Напомним, что что в последние 10 лет численность медведей в регионе более или менее стабильна - порядка 9 тысяч. Если же взять показатели начиная с 2018 года, то мы увидим, что в 2022 году в регионе зафиксировали рекордное за 5 лет количество медведей: 9 882 особи.