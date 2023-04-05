«От медведя убежать нельзя»: охотовед Чиркин рассказал, что в Томской области проснулись медведи

Больше всего медведей сегодня проживает в Верхнекетском районе: 1428 особей, а меньше всего в Зырянском: 195 хищников Фото: Алексей СТЕФАНОВ

С приходом долгожданного потепления в Томской области начали просыпаться медведи. 30 марта следы хищника обнаружили сразу в трех районах - Александровском, Чаинском и Асиновском, 1 апреля – в Колпашевском, а 3 апреля в Зырянском. Об этом корреспонденту «КП-Томск» рассказал заместитель начальника регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Вадим Чиркин.

«Это самые первые 5 случаев выхода медведей в 2023 году. Народ еще особо в лесу не появляется, но скоро сезон откроется, садоводы пораньше выезжают, обращений будет больше. Сразу скажу: в первую очередь не следует паниковать, если увидели медведя. Не смотреть ему в глаза, чтобы не провоцировать. Надо медленно ретироваться, держа зверя в поле видимости, смотреть, как он себя ведет. Если проявит любопытство, можно отвлечь его внимание, бросив на отходе какой-то предмет с запахом человека: рюкзак, рукавичку, шапку. Этим можно выиграть время для принятия решения - отойти, сесть в машину», - говорит охотовед.

Фото: Максим ШИПЕНКОВ

Вадим Чиркин также советует попробовать отпугнуть медведя громкими звуками петард или хлопушек. Как правило, это действует на зверя. Однако многое зависит от его физиологического состояния, в том числе от возраста. Молодые особи испытывают любопытство, взрослые более осторожны. Поэтому, по словам специалиста, на медведя нельзя наложить какой-либо стереотип. Главное, универсальное правило: чтобы обезопасить себя, никогда нельзя идти на провокации.

«Со зверем никогда шутить нельзя, зверь есть зверь. Как у нас некоторые привыкли – прикармливать пробуют. А прикормленный медведь теряет хищнический инстинкт, ему проще выпросить еду у людей, что в последствии очень нежелательно. Он тогда становится синантропным - не боится человека, не воспринимает его как угрозу. И в случае, если его не угостят в очередной раз, неизвестно, как может повести себя уже взрослый зверь, который привык легким путем добывать себе пищу», - говорит специалист.

Специалисты не рекомендуют подкармливать медведей - это опасно для жизни, так как животное перестает избегать человека Фото: Иван Макеев

Чиркин особенно отмечает, что, как правило, медведь сам старается ретироваться, отойти в сторону, не желая неприятных встреч, конфликтов с человеком.

«Медведь с большей степенью вероятности не будет проявлять агрессию. Чтобы он напал, надо очень сильно постараться, разозлить. Трагические случаи - это исключительные случаи. Они в Томской области тоже фиксировались. Последний произошел 30 апреля 2021 года в Тегульдетском районе, когда при встрече с хищником погиб лесозаготовитель. Вообще - от медведя не убежать, скажу вам честно. Он может развивать скорость до 60 км при желании. Но для этого, повторюсь, у зверя должен быть какой-то повод», - поясняет охотовед.

Вадим Чиркин также рассказал, куда нужно обращаться при обнаружении медведя в населенном пункте. Следует сразу информировать администрацию поселения, диспетчерскую службу по телефону 112. Параллельно можно выйти и на специалистов департамента охотничьего и рыбного хозяйства.

«Мы принимаем любую информацию – и от администрации, и от жителей. Когда в комплексе с другими службами к вопросу подходим, более результативно получается. Ведь, вполне возможно, что наш специалист на место первым приедет. А, может быть, и сотрудники полиции, если это в черте населенного пункта. Поэтому информацию принимаем любую. На каждое обращение обязательно реагируем и действуем в зависимости от ситуации», - сказал Чиркин.

Охотовед добавил, что в последние 10 лет численность медведей в регионе более или менее стабильна - порядка 9 тысяч. Если же взять показатели начиная с 2018 года, то мы увидим, что в 2022 году в регионе зафиксировали рекордное за 5 лет количество медведей: 9 882 особи.

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