«Ехали по воронкам к линии огня»: волонтер из Томска рассказала, как отвозила гуманитарный груз на Донбасс

Людмила поехала на передовую с гуманитарной миссией в качестве видеографа. Фото предоставлено героем публикации

«Половины дома нет, а в другой половине уже вставляют окна, чтобы там могли жить прямо сейчас люди - это, конечно, шок», - делится с «КП-Томск» воспоминаниями о поездке на Донбасс координатор регисполкома «Народного фронта». Людмила Тренина взяла отпуск не по графику и отправилась на 4 дня волонтером в зону проведения СВО. Девушка сопровождала гуманитарный груз в качестве видеографа – фиксировала адресную передачу необходимого из рук в руки.

Фото предоставлено героем публикации

«Каждый раз, когда мы собирали гуманитарную помощь, я ощущала, что мне важно увидеть глаза тех людей, которым мы это все передаем. Поэтому, конечно, при возможности поехать с миссией я сразу вызвалась, несмотря на трудности: семья меня не отпускала», - делится томичка.

Людмиле удалось договориться с супругом. Зная, насколько важно для жены сопроводить активистов, он согласился отпустить ее при условии, что это будет ее первая и последняя поездка на Донбасс.

Восстановленный в ДНР мемориал "Саур-Могила". Фото предоставлено героем публикации

«Сестра не знала. И родителям я не сообщила, мне было страшно им говорить, что еду в горячую точку, они в возрасте, переживали бы очень сильно. Узнали потом сами – увидели по телевизору, когда меня попросили поделиться итогами поездки. А бывали мы и рядом с передовой, потому что бойцам тоже сильно далеко отъезжать от позиций не представляется возможным. Мы максимально старались доехать туда, где они могут этот груз получить. Для ОНФ важно передать все заявителю напрямую», - говорит волонтер.

Чтобы доставить несколько тонн груза – квадрокоптеры, тепловизоры, коллиматоры, автомобили, сборно-разборные блиндажи и другое необходимое, из Томска выехали 4 фуры и газель. Людмила с другими общественниками долетела до Москвы, где их встретили представители «Народного фронта». Там активисты соединились и вместе отправились на микроавтобусе на Донбасс.

«Когда едешь по территории Донбасса, ощущения такие же привычные, как будто ты сидишь в самолете. Не было чувства, что я попала в зону боевых действий. Просто едешь, видишь дома, многие из них похожи на постройки Томской области. Но есть и необычные - из глины, как в старинных фильмах. Конечно, когда мы ехали в Мариуполе по дорогам с воронками, по территории «Азовстали», видели разрушенные дома – не верилось, что возможно так жить, когда у тебя за стенкой разрушен дом, потому что туда что-то прилетело», - делится Людмила.

С мобилизованными томичами и представителями ОНФ. Фото предоставлено героем публикации

Девушка вспоминает, как дружной компанией активистов прямо в автобусе сели в импровизированный кружок и строили планы. Обсуждали, чем еще можно помочь ребятам, созванивались с бойцами.

«Спали часа по 3, не замечая усталости. И некогда было думать о каком-то страхе, ты просто ставишь себе задачу и работаешь по ней. Были постоянные разгрузки в Донецке, Луганске, Старобельске, Мариуполе. По дороге от одного пункта до другого я отсматривала снятый материал. За рулём был дядя Гриша, удивительный человек. Когда выяснилось, что придется ехать ближе к линии соприкосновения, так как ребята не смогут прибыть сами, шофер без сомнения сказал: «Надо - поедем!», - вспоминает Людмила.

Фото предоставлено героем публикации

Девушка говорит, что бойцы немногословны, однако при встрече с ними глаза в глаза она ощущала сильную энергетическую связь.

«На уровне эмоций чувствуется, как они рады видеть земляков. При каждой разгрузке присутствовали томичи. Лично я не была ни с кем знакома, мне было очень интересно пообщаться. Ребята хотели бы остаться и просто побыть рядом с нами, но это невозможно, потому что долго находиться в одном месте и им, и нам - небезопасно. Просто увиделись, обнялись, пожелали здоровья, держаться. Передали приветы из дома – сильнейшая поддержка моральная для них», - рассказывает томичка.

С добровольцем, активистом ОНФ Денисом Меркотаном. Фото предоставлено героем публикации

В эту поездку гуманитарщикам поступила от бойцов необычная просьба: привезти поводок и ошейник. Людмила назвала этот запрос исключительным.

«Такого у нас еще не запрашивали. Дело в том, что один из ребят на передовой подобрал пса, оставленного местными жителями. Ребята взяли его к себе в бригаду, и теперь он живет с ними. Поэтому попросили помочь бойцу-псу и отправить ему поводок и ошейник, а при возможности еще и корм. Это немецкая овчарка, помогает выполнять задачи. У нее появился свой позывной - Немец. Собака как талисман там, стала полноправным членом их команды», - рассказала девушка. Она также поделилась фотографией пса, которую ей прислали по воцапу бойцы.

Фото предоставлено героем публикации

«Когда уезжали, трудно было расставаться. Моя бы воля - всех бы забрала домой. Ребята на мои переживания сказали: «Не волнуйся, задачу выполним и домой к вам вернемся». А я точно знаю, они так и поступят. Жду теперь каждого, всех к нам в гости в «Народный фронт» позвала. Приедут!», - сказала волонтер.

Людмила добавила, что, по словам бойцов, они совершенно не сомневаются в своей победе. Говорят, что важно, чтобы тыл и фронт были едины, что благодарны и чувствуют поддержку на расстоянии.

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