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Общество29 апреля 2023 3:00

«Мусора все больше и больше»: томичи возмутились качеством уборки города

Жители Томска призвали власти навести порядок на улицах города
Анна Ковалёва
После схода снега обнажились разбросанные по улицам отходы

После схода снега обнажились разбросанные по улицам отходы

Фото: Анна Ковалёва

В топе претензий томичей к местным властям – мусор на улицах. Горожане не устают возмущаться под постами в аккаунтах политиков и ответственных структур. Журналист «КП-Томск» побывала в разных районах областного центра, чтобы сравнить качество уборки территорий.

Проспект Ленина

Проспект Ленина

Фото: Анна Ковалёва

Вряд ли стоит много говорить о том, что центр города сильно контрастирует с отдаленными районами по качеству уборки. Нет сомнений, что неприученная к чистоте часть жителей здесь тоже мусорит, однако убирать брошенные пакеты, бутылки и прочее в центре успевают. Глаз радуют чистые газоны и тротуары.

Проспект Ленина

Проспект Ленина

Фото: Анна Ковалёва

Отъезжаешь в любой другой район и сразу видишь, насколько серьезна проблема. Вот, например, улица Беринга. Снег почти сошел, обнажив залежи хлама на газонах. «Мусора явно становится все больше и больше», - прокомментировала жительница Октябрьского района Алла Клинова.

Ул. Беринга

Ул. Беринга

Фото: Анна Ковалёва

В аккаунте «САХ» один из комментаторов предложил: «Схема уборки города должна быть такая. В первую очередь убираются отдаленные районы. И в последнюю очередь уборка осуществляется в центре. Тогда, прибыв утром на рабочее место, и градоначальник, надеюсь, таковой будет, и губернатор сразу увидят - убрали или нет. А за уборку в центре в первую очередь наказывать».

Томич Андрей Виноградов тоже регулярно поднимает в социальных сетях наболевший вопрос, выкладывая фотографии неубранного вовремя мусора.

Фото предоставлено Андреем Виноградовым

Фото предоставлено Андреем Виноградовым

Мужчина не только публикует посты, но и обращается в различные инстанции с требованием разобраться в сложившейся в городе ситуации.

«Пишу директору «САХ» Михаилу Курилову в воцапе, он отвечает - то машины ломаются, то водителей не хватает. Ну и третье – это дворы, заставленные автомобилями. Никаких штрафов нельзя сделать, в Томске отсутствует такой закон, некоторые автолюбители мешают спецтехнике приблизиться к контейнерам, та разворачивается и уезжает», - рассказал изданию Виноградов.

Другой комментатор написал: «Есть производительность уборочной техники по часам и километрам. Это величина заявлена производителем. У нас не могут определить, сколько единиц надо, чтобы город содержать в чистоте? Нужно опять придумать какую-то схему с заранее определенными виновными в провале этих грандиозных планов?».

Чтобы уточнить, действительно ли региональному оператору не хватает машин, водителей, а также достаточно ли выделено денег для работы, журналист «КП-Томск» дозвонился заместителю директора по финансово-экономической работе «САХ» Елене Негодиной. «У нас единственная проблема – это старая, изношенная техника», - сказала представительница организации.

Фото: Анна Ковалёва

Под постом губернатора Мазура одна из жительниц Томска, Светлана, поделилась фотографией вида из окна дома по ул. И. Черных, 97/4.

Фото: Светлана Куроленко

Фото: Светлана Куроленко

Представители «Спецавтохозяйства» прокомментировали опубликованный снимок, пояснив: «Вывоз крупногабаритных отходов Региональным оператором производится согласно установленному графику, не реже 1 раза в неделю. Уборку контейнерной площадки и прилегающей территории осуществляет собственник земли, на которой она расположена (это может быть УК, ТСЖ, муниципалитет, юр.лицо)».

Как видим, УК и прочие собственники земли также не справляются с наведением порядка. Впрочем, некоторые участки отдаленных районов тоже выглядят вполне прилично – сразу видно, что на них хорошо убрались. Вот, к примеру, та же улица И. Черных.

Ул. Ивана Черных

Ул. Ивана Черных

Фото: Анна Ковалёва

А вот улица Мичурина.

Ул. Мичурина

Ул. Мичурина

Фото: Анна Ковалёва

На следующей фотографии тоже далеко не центр, но чисто: ул. Сергея Лазо.

Ул. Сергея Лазо

Ул. Сергея Лазо

Фото: Анна Ковалёва

Однако долго радоваться чистым участкам не приходится: бросил взгляд чуть в сторону, и сразу перед глазами другая картина:

Фото: Анна Ковалёва

Ниже - фотография участка улицы Бела Куна. Автор фото Ася написала в соцсети: «Зона РТС, которой отправлены предписания».

Фото: Ася Незнайкина, ВК-аккаунт Владимира Мазура

Фото: Ася Незнайкина, ВК-аккаунт Владимира Мазура

На эти снимки отреагировали представители мэрии. Они так прокомментировали ситуацию: «В адрес «Томск РТС» повторно направлено требование об организации работ по санитарной очистке объекта охранной зоны тепловых сетей по адресу: ул. Бела Куна, 26/2. В случае неисполнения требования до 15.05.2023 администрацией будут приняты меры административного воздействия».

Тему административного воздействия продолжили представители «Народного фронта», куда также поступает немало жалоб на мусор.

«Томичи, заинтересованные в благоприятной среде обитания, могут фотографировать и записывать номера машин, из которых выгружают мусор в неположенных местах, и передавать эту информацию в санитарную милицию, районные администрации либо региональному оператору», - посоветовал руководитель регисполкома ОНФ в Томской области Сергей Шаляпин.

Фото: Анна Ковалёва

«КП-Томск» запросил у городской администрации подробный комментарий по сложившейся ситуации с очисткой улиц.

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