«Мусора все больше и больше»: томичи возмутились качеством уборки города

После схода снега обнажились разбросанные по улицам отходы Фото: Анна Ковалёва

В топе претензий томичей к местным властям – мусор на улицах. Горожане не устают возмущаться под постами в аккаунтах политиков и ответственных структур. Журналист «КП-Томск» побывала в разных районах областного центра, чтобы сравнить качество уборки территорий.

Проспект Ленина Фото: Анна Ковалёва

Вряд ли стоит много говорить о том, что центр города сильно контрастирует с отдаленными районами по качеству уборки. Нет сомнений, что неприученная к чистоте часть жителей здесь тоже мусорит, однако убирать брошенные пакеты, бутылки и прочее в центре успевают. Глаз радуют чистые газоны и тротуары.

Проспект Ленина Фото: Анна Ковалёва

Отъезжаешь в любой другой район и сразу видишь, насколько серьезна проблема. Вот, например, улица Беринга. Снег почти сошел, обнажив залежи хлама на газонах. «Мусора явно становится все больше и больше», - прокомментировала жительница Октябрьского района Алла Клинова.

Ул. Беринга Фото: Анна Ковалёва

В аккаунте «САХ» один из комментаторов предложил: «Схема уборки города должна быть такая. В первую очередь убираются отдаленные районы. И в последнюю очередь уборка осуществляется в центре. Тогда, прибыв утром на рабочее место, и градоначальник, надеюсь, таковой будет, и губернатор сразу увидят - убрали или нет. А за уборку в центре в первую очередь наказывать».

Томич Андрей Виноградов тоже регулярно поднимает в социальных сетях наболевший вопрос, выкладывая фотографии неубранного вовремя мусора.

Фото предоставлено Андреем Виноградовым

Мужчина не только публикует посты, но и обращается в различные инстанции с требованием разобраться в сложившейся в городе ситуации.

«Пишу директору «САХ» Михаилу Курилову в воцапе, он отвечает - то машины ломаются, то водителей не хватает. Ну и третье – это дворы, заставленные автомобилями. Никаких штрафов нельзя сделать, в Томске отсутствует такой закон, некоторые автолюбители мешают спецтехнике приблизиться к контейнерам, та разворачивается и уезжает», - рассказал изданию Виноградов.

Другой комментатор написал: «Есть производительность уборочной техники по часам и километрам. Это величина заявлена производителем. У нас не могут определить, сколько единиц надо, чтобы город содержать в чистоте? Нужно опять придумать какую-то схему с заранее определенными виновными в провале этих грандиозных планов?».

Чтобы уточнить, действительно ли региональному оператору не хватает машин, водителей, а также достаточно ли выделено денег для работы, журналист «КП-Томск» дозвонился заместителю директора по финансово-экономической работе «САХ» Елене Негодиной. «У нас единственная проблема – это старая, изношенная техника», - сказала представительница организации.

Фото: Анна Ковалёва

Под постом губернатора Мазура одна из жительниц Томска, Светлана, поделилась фотографией вида из окна дома по ул. И. Черных, 97/4.

Фото: Светлана Куроленко

Представители «Спецавтохозяйства» прокомментировали опубликованный снимок, пояснив: «Вывоз крупногабаритных отходов Региональным оператором производится согласно установленному графику, не реже 1 раза в неделю. Уборку контейнерной площадки и прилегающей территории осуществляет собственник земли, на которой она расположена (это может быть УК, ТСЖ, муниципалитет, юр.лицо)».

Как видим, УК и прочие собственники земли также не справляются с наведением порядка. Впрочем, некоторые участки отдаленных районов тоже выглядят вполне прилично – сразу видно, что на них хорошо убрались. Вот, к примеру, та же улица И. Черных.

Ул. Ивана Черных Фото: Анна Ковалёва

А вот улица Мичурина.

Ул. Мичурина Фото: Анна Ковалёва

На следующей фотографии тоже далеко не центр, но чисто: ул. Сергея Лазо.

Ул. Сергея Лазо Фото: Анна Ковалёва

Однако долго радоваться чистым участкам не приходится: бросил взгляд чуть в сторону, и сразу перед глазами другая картина:

Фото: Анна Ковалёва

Ниже - фотография участка улицы Бела Куна. Автор фото Ася написала в соцсети: «Зона РТС, которой отправлены предписания».

Фото: Ася Незнайкина, ВК-аккаунт Владимира Мазура

На эти снимки отреагировали представители мэрии. Они так прокомментировали ситуацию: «В адрес «Томск РТС» повторно направлено требование об организации работ по санитарной очистке объекта охранной зоны тепловых сетей по адресу: ул. Бела Куна, 26/2. В случае неисполнения требования до 15.05.2023 администрацией будут приняты меры административного воздействия».

Тему административного воздействия продолжили представители «Народного фронта», куда также поступает немало жалоб на мусор.

«Томичи, заинтересованные в благоприятной среде обитания, могут фотографировать и записывать номера машин, из которых выгружают мусор в неположенных местах, и передавать эту информацию в санитарную милицию, районные администрации либо региональному оператору», - посоветовал руководитель регисполкома ОНФ в Томской области Сергей Шаляпин.

Фото: Анна Ковалёва

«КП-Томск» запросил у городской администрации подробный комментарий по сложившейся ситуации с очисткой улиц.

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