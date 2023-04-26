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Общество26 апреля 2023 7:05

«Плитка новая – проблемы старые»: жители Томска высказали недовольство состоянием тротуаров

Жители Томска потребовали от властей обустроить качественные тротуары
Анна Ковалёва
Зачастую тротуары изначально оборудуют неправильно, приходится заново ремонтировать

Зачастую тротуары изначально оборудуют неправильно, приходится заново ремонтировать

Фото: Анна Ковалёва

«Плитка новая - проблемы старые. Ремонтировать тротуары - это хорошо, но пока ремонт только «для галочки». Скоро начнётся новая волна ремонтов тротуаров, но ничего принципиально нового с ними не произойдёт. Каждый год игнорируется возможность менять пешеходную часть в лучшую сторону», - написал в комментариях под постом губернатора томич Андрей Виноградов. Подобных отзывов в соцсетях немало. «КП-Томск» решил выяснить, где и с какими конкретно проблемами сталкиваются горожане.

Фото: аккаунт ВК "Недоступная среда Томской области"

Фото: аккаунт ВК "Недоступная среда Томской области"

На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого ремонтируют не только проезжие части, но и тротуары, в 2023 году направлено 907 млн рублей. Из них, по информации администрации Томска, 590 млн – средства областного бюджета, а 317 млн - городского.

«Объемы дорожных и благоустроительных работ в в Томске растут, коллекции тротуарных плиток меняются в центре чуть ли не каждый год, но куда уходит снятое покрытие, остающееся еще в рабочем состоянии? Этот вопрос нам задавали не раз горожане. Люди терзаются сомнениями, ведь в интернете встречаются объявления о продаже огромных партий бэушной тротуарной плитки. Мы обратились в администрацию Томска с просьбой предоставить нам информацию, куда была направлена старая тротуарная плитка за последние 3 года», - рассказывает «КП-Томск» сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Томской области Константин Юденко.

Куда уходит плитка?

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ответ на запрос ОНФ администрация отчиталась, что использованная плитка идет на благоустройство территорий ТСЖ, ТОСов и других. «Но мы бы хотели конкретики. Главное, чтобы плитка на дачи кому-нибудь не уходила. Пусть ее направляют в самые проблемные микрорайоны, где отсутствуют пешеходные дорожки и крайне низкий уровень благоустройства», - добавил координатор регисполкома томского отделения «Народного фронта» Владимир Погудин

Он отметил, что жители Черемошников, Степановки, Спичфабрики будут только рады, если в их районах положат хотя бы старую плитку – это лучше, чем ничего.

В некоторых районах Томска тротуары отсутствуют

«Приведу пример настоящего «ничего». В новую школу, построенную на Демьяна Бедного за 1,2 миллиарда рублей, наши дети пойдут прямо по проезжей части, да еще и в темноте. Их путь к знаниям по улицам Ивановского и Тургенева пролегает по дороге без тротуаров и освещения. Там узко, зимой обочины завалены снегом. Власти обещают все исправить, сделать безопасные подходы и решить вопрос с освещением, но так и не делают», - говорит Погудин.

Дорога в школу (ул. Д.Бедного, Тургенева). Фото: томское отделение "Народного фронта"

Дорога в школу (ул. Д.Бедного, Тургенева). Фото: томское отделение "Народного фронта"

Интересно, что в 2020 году власти потратили 60 млн рублей на ремонт улицы Демьяна Бедного. А ведь уже тогда было известно о предстоящем строительстве школы.

«Спрашивается, что мешало сразу построить тротуары? Я уже не говорю об освещении, парковках. А теперь математика неутешительная: снова требуются деньги. Мы направили обращения в мэрию Томска и областную администрацию. Требуем устранить все замечания к открытию школы, намеченное на 1 сентября 2023 года», - рассказывает координатор ОНФ.

«Тротуары-полуфабрикаты»

Полуфабрикатами в «Народном фронте» называют те тротуары, которые выполнены некачественно и требуют нового ремонта. Пример – улица Бела Куна. После завершения работ томские общественники выявили на ней просевшую и местами сломанную тротуарную плитку, поперечные трещины в асфальтовом покрытии и много других недоработок.

«Активисты обратили внимание, что тротуарная плитка в некоторых местах просела, частично покрыта трещинами, сколами и царапинами. Проседание плитки – распространенная проблема в Томске, которая происходит из-за несоблюдения технологии укладки, недостаточного уплотнения подушки. Что касается царапин, то тут вопросы уже к коммунальщикам, проводящим зимой уборку снега: при низко опущенном ковше трактора тот царапает покрытие, и плитка приходит в негодность. На это коммунальным службам, в частности, «САХ», нужно обратить внимание, чтобы не портить проделанную работу», - прокомментировал Владимир Геннадьевич.

Недоступная среда

Кроме проблем с отсутствием тротуаров и ненадлежащим состоянием плитки есть еще одна - очень важная для маломобильных людей. Это несоблюдение требований государственной программы «Доступная среда».

«В Томске не везде на тротуарах делают нормативные съезды, заезды – знаю такие места на Яковлева, К. Маркса. Где-то бордюры ставят с превышением см 5, где-то угол наклона неправильный, где-то тактильная плитка не та уложена. Когда изначально делают с ошибками, потом сложно исправлять. Вот, например, пр. Ленина ремонтировали в 2020 году. Я обращался в прокуратуру, в итоге исправляли, чуть причесали, но до нормативов так и не довели. Потому что теперь, после укладки бордюрного камня, пришлось бы много грунта снять, чтобы угол нормально поменять», - рассказал житель Томска Андрей Виноградов.

Фото предоставлено Андреем Виноградовым

Фото предоставлено Андреем Виноградовым

Добавим, что, по информации пресс-службы мэрии Томска, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году планируют учитывать требования людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы учитываем мнение людей с особыми потребностями, укладываем тактильную плитку, которая помогает ориентироваться в пространстве людям с нарушением зрения, обязательно проверяем, чтобы съезд с тротуара на пешеходный переход был безопасный», - уточнил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

До начала 2024 года тротуары в областном центе собираются обновить вдоль участков улиц Красноармейская, Киевская, Дальне-Ключевская, Беринга и Алтайская. Подрядчики будут обустраивать новое основание и заменять плитку на площади порядка 25 тыс. кв. метров.

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