«Плитка новая – проблемы старые»: жители Томска высказали недовольство состоянием тротуаров

Зачастую тротуары изначально оборудуют неправильно, приходится заново ремонтировать Фото: Анна Ковалёва

«Плитка новая - проблемы старые. Ремонтировать тротуары - это хорошо, но пока ремонт только «для галочки». Скоро начнётся новая волна ремонтов тротуаров, но ничего принципиально нового с ними не произойдёт. Каждый год игнорируется возможность менять пешеходную часть в лучшую сторону», - написал в комментариях под постом губернатора томич Андрей Виноградов. Подобных отзывов в соцсетях немало. «КП-Томск» решил выяснить, где и с какими конкретно проблемами сталкиваются горожане.

Фото: аккаунт ВК "Недоступная среда Томской области"

На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого ремонтируют не только проезжие части, но и тротуары, в 2023 году направлено 907 млн рублей. Из них, по информации администрации Томска, 590 млн – средства областного бюджета, а 317 млн - городского.

«Объемы дорожных и благоустроительных работ в в Томске растут, коллекции тротуарных плиток меняются в центре чуть ли не каждый год, но куда уходит снятое покрытие, остающееся еще в рабочем состоянии? Этот вопрос нам задавали не раз горожане. Люди терзаются сомнениями, ведь в интернете встречаются объявления о продаже огромных партий бэушной тротуарной плитки. Мы обратились в администрацию Томска с просьбой предоставить нам информацию, куда была направлена старая тротуарная плитка за последние 3 года», - рассказывает «КП-Томск» сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Томской области Константин Юденко.

Куда уходит плитка?

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ответ на запрос ОНФ администрация отчиталась, что использованная плитка идет на благоустройство территорий ТСЖ, ТОСов и других. «Но мы бы хотели конкретики. Главное, чтобы плитка на дачи кому-нибудь не уходила. Пусть ее направляют в самые проблемные микрорайоны, где отсутствуют пешеходные дорожки и крайне низкий уровень благоустройства», - добавил координатор регисполкома томского отделения «Народного фронта» Владимир Погудин

Он отметил, что жители Черемошников, Степановки, Спичфабрики будут только рады, если в их районах положат хотя бы старую плитку – это лучше, чем ничего.

В некоторых районах Томска тротуары отсутствуют

«Приведу пример настоящего «ничего». В новую школу, построенную на Демьяна Бедного за 1,2 миллиарда рублей, наши дети пойдут прямо по проезжей части, да еще и в темноте. Их путь к знаниям по улицам Ивановского и Тургенева пролегает по дороге без тротуаров и освещения. Там узко, зимой обочины завалены снегом. Власти обещают все исправить, сделать безопасные подходы и решить вопрос с освещением, но так и не делают», - говорит Погудин.

Дорога в школу (ул. Д.Бедного, Тургенева). Фото: томское отделение "Народного фронта"

Интересно, что в 2020 году власти потратили 60 млн рублей на ремонт улицы Демьяна Бедного. А ведь уже тогда было известно о предстоящем строительстве школы.

«Спрашивается, что мешало сразу построить тротуары? Я уже не говорю об освещении, парковках. А теперь математика неутешительная: снова требуются деньги. Мы направили обращения в мэрию Томска и областную администрацию. Требуем устранить все замечания к открытию школы, намеченное на 1 сентября 2023 года», - рассказывает координатор ОНФ.

«Тротуары-полуфабрикаты»

Полуфабрикатами в «Народном фронте» называют те тротуары, которые выполнены некачественно и требуют нового ремонта. Пример – улица Бела Куна. После завершения работ томские общественники выявили на ней просевшую и местами сломанную тротуарную плитку, поперечные трещины в асфальтовом покрытии и много других недоработок.

«Активисты обратили внимание, что тротуарная плитка в некоторых местах просела, частично покрыта трещинами, сколами и царапинами. Проседание плитки – распространенная проблема в Томске, которая происходит из-за несоблюдения технологии укладки, недостаточного уплотнения подушки. Что касается царапин, то тут вопросы уже к коммунальщикам, проводящим зимой уборку снега: при низко опущенном ковше трактора тот царапает покрытие, и плитка приходит в негодность. На это коммунальным службам, в частности, «САХ», нужно обратить внимание, чтобы не портить проделанную работу», - прокомментировал Владимир Геннадьевич.

Недоступная среда

Кроме проблем с отсутствием тротуаров и ненадлежащим состоянием плитки есть еще одна - очень важная для маломобильных людей. Это несоблюдение требований государственной программы «Доступная среда».

«В Томске не везде на тротуарах делают нормативные съезды, заезды – знаю такие места на Яковлева, К. Маркса. Где-то бордюры ставят с превышением см 5, где-то угол наклона неправильный, где-то тактильная плитка не та уложена. Когда изначально делают с ошибками, потом сложно исправлять. Вот, например, пр. Ленина ремонтировали в 2020 году. Я обращался в прокуратуру, в итоге исправляли, чуть причесали, но до нормативов так и не довели. Потому что теперь, после укладки бордюрного камня, пришлось бы много грунта снять, чтобы угол нормально поменять», - рассказал житель Томска Андрей Виноградов.

Фото предоставлено Андреем Виноградовым

Добавим, что, по информации пресс-службы мэрии Томска, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году планируют учитывать требования людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы учитываем мнение людей с особыми потребностями, укладываем тактильную плитку, которая помогает ориентироваться в пространстве людям с нарушением зрения, обязательно проверяем, чтобы съезд с тротуара на пешеходный переход был безопасный», - уточнил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

До начала 2024 года тротуары в областном центе собираются обновить вдоль участков улиц Красноармейская, Киевская, Дальне-Ключевская, Беринга и Алтайская. Подрядчики будут обустраивать новое основание и заменять плитку на площади порядка 25 тыс. кв. метров.

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