Жители Томской области нашли у себя в ограде маленького медвежонка

Маленького медвежонка выпустили в естественную среду обитания. Фото: департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

Сегодня, 28 апреля, жительница деревни Кисловка вышла в свою ограду и обнаружила медвежонка. Сначала он бегал по частному владению, а потом спрятался в дровянике. Женщина позвонила охотоведу, который прибыл на место в течение часа. О случившемся в «КП-Томск» сообщил заместитель начальника регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Вадим Чиркин.

«Медвежонок залез в дровяник частного подворья в селе Кисловка. Наш специалист выехал на место, отловил и перевез в общедоступные охотничьи угодья, подальше от народа. Сейчас организовано усиленное дежурство. Не исключено, что, может быть, рядом ходит его мать, медведица», - рассказал Вадим Николаевич.

Редакции удалось связаться со специалистом, который отлавливал неожиданного гостя кисловцев, и узнать подробности истории.

«Мы прибыли на место и убедились, что это действительно медвежонок, нынешнего года, возраст - месяца 2. Он с дороги забежал в подворотню, там есть пространство небольшое, когда ворота открываются. Отловили, посадили в переноску и вывезли в естественную среду обитания. Выпустили за 10 км от населенного пункта - в том месте, где, предполагаем, проходят медведи. Надеемся, что выживет, мать его найдет. У медведицы нюх сильный – чует за несколько километров. И она будет искать и искать», - сказал охотовед Томского района регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Сергей Кустов.

Фото: департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

По мнению охотоведа, у мохнатого малыша есть все шансы, чтобы выжить в лесу.

«Единственное, что пугает – может быть, было несколько медвежат. Собаки какие-то могли напасть и отбить. Бывает, она, сколько может – одного или двух – отводит, а третий залезет, а потом отстанет. Таким образом она может двух увести, а еще один останется. Но все же, будем надеяться на лучшее, он ведь родился в дикой природе. Я думаю, дикая природа его и спасет, укроет и накормит. Больше шансов, что выживет», - сказал специалист.

Он уточнил, что сотрудники департамента уже пробовали отслеживать судьбы тех медвежат, которых выпускали на волю. Ставили фотоловушки и наблюдали.

«Медвежата, пока трава, в основном, выживали до определенного возраста, до осени. Так что шансы должны быть у всех, и шанс мы должны были ему дать: раз он пришел из леса, выпустили его в лес», - добавил Кустов.

Фото: департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Фото: Анна Ковалёва

Подводя итог истории, охотовед поделился интересной статистикой: «Ровно раз в год мне приходится работать с совсем маленькими медвежатами в окрестностях Томска - уже 3 года подряд». Сначала специалист выезжал по вызову в село Моряковский затон, затем отлавливал игривого косолапого в Лагерном саду, и вот теперь - сегодняшний случай, в Кисловке.

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