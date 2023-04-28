Отлов собак и путепровод на Степановском переезде: городские депутаты обсудили важные вопросы Томска

В четверг, 27 апреля, в Думе Томска состоялось заседание комитета городского хозяйства. Фото: Алёна Мищенко

В четверг, 27 апреля, в Думе Томска состоялось заседание комитета городского хозяйства. Второй вопрос в повестке касался реконструкции железнодорожного переезда в поселке Степановка. Решить проблему может строительство путепровода за 10 млрд рублей. Также в повестку внесли резонансный для города вопрос о ситуации с отловом безнадзорных животных. Подробнее – в материале «КП-Томск».

СТЕПАНОВСКИЙ ПЕРЕЕЗД

В 2022 году красноярская компания «Автодорпроект» разрабатывала предпроектную документацию для реконструкции Степановского переезда в Томске. Проектировщики просчитали три варианта: надземный, подземный и расширение существующей дороги до четырех полос.

Как сообщил на заседании начальник департамента капитального строительства администрации Томска Арслан Садыков, расширение дороги с двух до четырех полос является экономичным вариантом, однако проблему переезда это не решит. Организация тоннеля ограничивает функционал станции Томск-1. В связи с этим срок строительства увеличится до 4 лет. Оптимальным вариантом является строительство путепровода.

Арслан Садыков. Фото: Алёна Мищенко

«Вариант с организацией путепровода был принят для дальнейшей разработки проектно-сметной документации и реализации строительно-монтажных работ. Данный вариант предусматривает реализацию проектных решений двумя этапами. При реализации первого этапа предполагается выполнить строительство путепровода на две полосы над железнодорожным переездом, вынос и переустройство коммуникаций», – отметил Садыков.

На втором этапе планируется устройство развязки светофорного типа в разных уровнях на пересечении улицы Елизаровых и Шевченко с выносом и усилением всех инженерных коммуникаций. По итогу данной работы было выполнено обоснование представленного варианта. В 20 летней перспективе при реализации двух этапов нагрузка на переезд будет увеличена в два раза – до 1,6 единиц транспорта в час. На данный момент она составляет 841 автомобиль в час.

Будущая транспортная развязка на Степановском переезде. Фото: Алёна Мищенко

Ориентировочные сроки проведения строительно-монтажных работ по каждому этапу составят 3 года, всего – 6 лет. В эти сроки не включена разработка ПСД. На это потребуется порядка одного года. Стоимость работ по смете составит около 108 млн рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по данному объекту. Стоимость строительства первого этапа на данный момент оценивается в 6,5 млрд рублей, второго – 3,68 млрд рублей.

Окончательная стоимость работ будет определена по результатам государственной экспертизы.

Мнения депутатов

Большинство депутатов комитета городского хозяйства поддержали проект, приняв решение о строительстве путепровода. Также они поделились своими предложениями.

«Обсуждения по данному переезду идут уже около 15 лет. Многие города построили уже по несколько мостов, развязок, а мы до сих пор обсуждаем эту несчастную Степановку. Надо принимать решение. Что касается области – они нам три раза выделяли деньги на проект, но мы до проекта даже не дошли. Поэтому здесь необходимо только поддержать проект. В рамках федерации это не такие большие суммы, нет сомнений, что развязка нужна», – отметил депутат Максим Резников.

По мнению депутата Сергея Панова, единственное правильное решение сегодня – выделить средства на проектно-сметную документацию в рамках сегодняшнего бюджетного процесса. Также важно информировать жителей о том, как будет организован момент строительства путепровода.

«Для развязывания сложного узла на Степановском переезде были представлены три варианта. Депутаты поддержали организацию путепровода эстакадного типа – когда два железнодорожных и транспортных потока полностью разнесены в разные уровни. Этот вариант представляется сегодня более эффективным. Он позволит более чем в 2 раза повысить пропускную способность этого переезда», – сказал журналистам Сергей Панов.

Чтобы не повторить историю с Коммунальным мостом, необходимо провести работу над ошибками, также на начальных этапах проектировщики должны четко обозначить, как жители Степановки будут добираться от своего дома до работы, заключил Панов.

СОБАЧИЙ ВОПРОС

Важный вопрос, который был включен в повестку очередного заседания комитета городского хозяйства – ситуация с отловом безнадзорных животных.

В апреле мэрия Томска решила расторгнуть контракт с пунктом передержки безнадзорных собак «Верный друг», который занимался оловом с 2015 года, из-за нарушений по контракту и жалоб жителей. На прошлых выходных томичи вышли на митинг в поддержку приюта.

На комитете свою позицию озвучили начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович, руководитель приюта «Верный друг» Алена Можейко и директор северской СОБЖ Илья Минаков.

По словам Глебовича, первые проблемы с подрядчиком «Верный друг» возникли в 2022 году. Руководитель приюта из-за большой нагрузки и изменившихся требований федерального закона не предоставила в департамент отчетные документы. В 2023 году к подрядчику стало значительно больше претензий. С начала года их насчитывалось более десяти штук. Формально все они подразумевают штрафные санкции.

Николай Глебович. Фото: Алёна Мищенко

«Подрядчик перестал реагировать на обращения жителей там, где действительно страдают люди. Проблемы копились очень долго, еще с 2022 года. Терпение кончилось, потому что под уголовное дело в первую очередь попадаю я», – сказал Глебович.

В свою очередь Алена Можейко заявила, что проблемы возникают из-за неотрегулированного вопроса относительно заявок. Это снижает качество работ. В приют поступают заявки как на отлов щенков, так и беременных сук, на которые также необходимо обращать внимание. Другая проблема заключается в том, что не определен радиус отлова. Собаки постоянно мигрируют и не задерживаются по адресу, куда приезжают специалисты.

Алена Можейко. Фото: Алёна Мищенко

«Алене Николаевне (Можейко) я сам лично предлагал помощь, шел на встречу, предлагал изменить нынешние условия. Если закон требует видеозапись отлова, значит она должна быть. Принимать заявки с другого адреса, когда наши заявки не отрабатываются, я также не позволю, особенно за бюджетные деньги», – подчеркнул Глебович.

С северской организацией СОБЖ временный договор был заключен на два месяца. На эти цели городские власти нашли 600 тысяч рублей. Данная организация работает на рынке более 10 лет. Аукцион на поиск нового подрядчика по отлову планируют объявить после 2 мая. В новом договоре будут учтены все нюансы.

Как сообщил новый подрядчик Илья Минаков, за неделю с 20 апреля было отловлено 11 собак. Площадь приюта составляет более 4 тысяч квадратных метров без учета открытого пространства. За 2022 год в Северске было отловлено 66 собак. На данный момент в северском приюте содержатся около 130 собак, в том числе 11 животных из Томска.

Тема обсуждения вызвала бурную реакцию на заседании комитета. Депутаты считают, будущий подрядчик должен четко исполнять прописанные условия контракта.

«На мой взгляд, сегодня произошло достаточно честное эмоциональное обсуждение. Мы выслушали все стороны и позицию администрации, с которой можно согласиться, потому что бюджетный рубль требует четкого контроля. У «Верного друга» тоже присутствует своя позиция. У меня сложилось ощущение, что сегодня необходимо выстроить более совершенную работу. Надо сделать так, чтобы заявки отрабатывались быстро, чтобы те требования, которые выставляет федеральный закон, подрядчиком выполнялись надлежащим образом», – сказал журналистам депутат Сергей Панов.

Сергей Панов. Фото: Алёна Мищенко

Депутат подчеркнул, что сегодняшняя задача комитета – свести к минимуму все проблемы, возникающие с отловом безнадзорных собак. Выстроить отношения с «Верным другом» получится только через официальные конкурсные процедуры, которые состоятся в мае.

«В микрорайоне, где я проживаю, проблемы с безнадзорными собаками начались еще с прошлого года. В этом году они продолжились. Видео, которое обошло весь интернет – на девочку произошло нападение. Собак ловили неделю. Проблема с отловом есть, она стоит остро. Проблема есть по всему городу, не только в Радонежском. Если временный подрядчик нас не утроит, мы будем дальше искать. Надеюсь перед новым тендером, все подрядчики сделают выводы», – высказал свою позицию депутат городской думы Максим Забелин.

Забелин добавил, что для решения проблемы нужен закон об ответственном обращении с животными. Все бездомные и домашние собаки должны находиться на контроле. Каждое животное должно быть чипировано и стерилизовано.