"Улицы тонут в грязи": жители Томска бьют тревогу насчет чистоты города

Стоило жителям Томска избавиться от такой напасти, как снег и гололед, как все столкнулись с новой проблемой. Горожане стали массово жаловаться на пыль, песок и грязь, которые скопились в Томске после зимы. Из-за ветреной погоды на улицах образуются самые настоящие песчаные бури.

Именно с данной проблемой в редакцию "КП-Томск" обратилась местная жительница Наталья. Девушка передала корреспондентам видеозапись, которую сделала 24 апреля. На ней запечатлено, как на пересечении проспектов Фрунзе и Комсомольский горожане идут сквозь песчаный "торнадо".

"Это просто ужас. Весь город утонул в грязи. Сначала мы все были по колено в снегу, потом в растаявшей воде, а сейчас в пыли. Лично мне тяжело дышать на улице и когда я прихожу домой, все мои вещи в грязи. Мы, вроде, не в пустыне живем, а в городе!", - написала Наталья в редакцию.

Фото: предоставлено для "КП-Томск"

На данную проблему обращают свое внимание многие. Кто-то даже пишет в комментариях губернатору Томской области Владимиру Мазуру в надежде на то, что региональная власть поможет решить вопрос, если городская не справляется.

"Теперь надо ждать дождей и гроз, чтобы смыть грязь хотя бы с центральных улиц. Пыльное марево стоит до четвёртого этажа. Ночью фары авто светят как в тумане. Бедный краеведческий музей стоит под слоем пыли как беспризорный замарашка. На кирпиче мэрии по соседству не так заметно. Отмыть город от многолетней пыли не планируется?", - пишет томич Николай Р. в комментариях губернатора.

По данным «ТомскСАХ», только за минувшие сутки, 24 апреля, на улицы города вышло 99 единиц техники для уборки. Компания сообщает, что прибордюрная часть дорог от зимних накоплений была очищена вручную на участках протяженностью 7 652 метров улиц Балтийская, Московский тракт, Елизаровых, Дальне-Ключевская, Дзержинского, Усова, Р. Люксембург, Карташова, Студенческой, пр. Комсомольский.

"За сутки собрали и вывезли с улиц города 153,1 тонны уличного смета и 56,96 кубометра мусора", - пишет ТомскСАХ в своем telegram-канале.

Данные по уборке Томска в блоге компании публикуются каждый день, однако жалоб томичей на грязный город становится все больше и больше.