«Выпал из окна, перевернулся в машине»: томский хирург рассказал о самых сложных пациентах

Томский хирург с 23-летним стажем дважды ездил волонтером на Донбасс. Фото предоставлено героем публикации

В то время, когда некоторые коллеги томского хирурга Копанчука улетели на отдых в Турцию и другие жаркие страны, Александр Иванович приехал в Докучаевск. Под Волновахой в качестве волонтера он оперировал пациента за пациентом. О двух поездках в прифронтовой госпиталь, о самых сложных больных и о призвании врача заведующий приемным отделением БСМП, хирург, ассистент кафедры хирургии с курсом травматологии и ортопедии, к. м. н. Александр Копанчук рассказал корреспонденту «КП-Томск».

«Когда все началось, 24 февраля 2022 года, мы сразу начали искать выход за «ленточку», чтобы помочь Донбассу. Нашли выход в мае, на весь свой 2-недельный отпуск поехали туда с анестезиологом и двумя травматологами. В тех условиях приходилось оперировать достаточно много человек, в сутки операций бывает 90-100. Все зависело от того, что происходит на передовой, идет ли наступление. В Докучаевске еще и жители обращались, я оперировал и грыжи, и перфоративные язвы, и аппендициты, и тут же - ранения в живот, огнестрельные, взрывные, осколочные, там шел такой поток – сложнейшие пациенты», - делится Александр Иванович.

Фото: Олег Укладов

То, что это не просто врач, а человек, который на 200 процентов не ошибся в выборе дела жизни, стало понятно уже в самом начале разговора.

«Еще до того, как я появился, выбор моей профессии был предопределен. Моя мама училась в нашем томском медицинском университете, когда родился я. Ей пришлось уйти в академотпуск, далее учебу она не продолжила. Видать, ее желание стать врачом передалось мне. А если серьезно, классе в 5-м мне в руки попалась книга Куренкова про героизм советских врачей «Проверить на себе». Меня настолько заинтересовало читать про чуму, новый метод прививок и поступки людей, что после этого другой профессии, кем бы я хотел быть, кроме врача, для меня уже не существовало», - вспоминает Александр Копанчук.

Решив стать врачом, мальчик начал усиленно изучать химию, биологию. Ему очень понравилась анатомия. Чем старше становился Александр, тем сильнее ощущал, что сделал правильный выбор.

«Сложно было учиться в 90-е и 2000-е – особенные годы. Предметы у меня любимые были анатомия и патофизиология, она ближе к физике, а я по олимпиадам по физике первые места занимал в школе, и областные выигрывал. В ТУСУР без конкурса мог пойти, но физика мне нравилась как широта мышления, она входит в структуру врачевания, а мое все-таки – анатомия», - говорит врач.

Первым и единственным местом работы для Копанчука стала больница скорой медицинской помощи, которая раньше называлась Железнодорожная. Впрочем, работой свое дело врач не считает.

«Конфуций сказал: «Выберите себе работу по душе, и Вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». У меня так получилось: это не работа, а мое хобби, я не утрирую. Кстати, я проживаю в 15 метрах от больницы, что положительно влияет на весь процесс: я, вроде, и дома, и на работе. Всегда можно сходить, посмотреть пациентов, вечером, когда прогуливаешься, удобно, все под контролем. Вот так «тружусь» уже 23 года. Пришел интерном, затем был ординатором, старшим ординатором, сейчас заведую приемным отделением», - говорит Копанчук.

365 дней в году, 24 часа в сутки, больница работает в режиме скорой помощи. Здесь сложно было бы распланировать день – нельзя знать заранее, что случится и насколько сложные поступят пациенты.

«Кто-то кого-то избил, сбил на машине, кто-то выпал из окна, перевернулся в автомобиле - всех везут к нам. А когда это произойдет – только Богу известно. Рабочий день начинается в 7:30. До 16:00 я работаю как завотделением – с утра делаю обход, устраиваю планерки, разбираем трудных пациентов, самые сложные случаи оперируем. А с 16 часов до 8 утра я уже только врач-хирург, травматолог. 9-10 дежурств в месяц», - рассказывает Александр Иванович.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если есть массовые поступления, Копанчук всегда подключается к оперированию. Однажды, когда с рельсов поезд сошел, в смену Александра Ивановича привезли около 50 пострадавших одновременно.

«Это и есть самые сложные пациенты, потому что у них высоко-энергетичная травма. Так называют, если тело человека двигалось с большой скоростью. Например, при ДТП или падении с высоты - страдают все системы. На первый план может выйти костная система, может желудочно-кишечный тракт, селезенка, печень, сердце или легкие - мы все оперируем. Это экстренные случаи, связанные со спасением жизней. Можем одномоментно взять около 7 человек на столы», - рассказывает хирург.

Если не случаются ЧП, то, в среднем, в БСМП Томска поступают в сутки 60-70 человек. Копанчук уточняет: «Бывает, что и 1 пациент, но который стоит десятерых, это в зависимости от тяжести травмы. Плюс у нас и плановые операции идут – их 14-18 каждый день».

Александр Иванович признался, в чем для него состоит главная сложность выбранной профессии. Бывают случаи, когда приходится выходить к родственникам пациента и произносить: «Мы сделали все возможное».

«Обычно на этом разговор прерывается. Когда сообщаешь о трагедии матери, жене, мужу, отцу, сыну, дочке, каждую утрату в тот момент ты переживаешь вместе с ними. Это самое-самое тяжелое в нашей профессии. Беру это практически всегда на себя, учитывая, что я заведующий. Там важно правильно построить разговор», - делится Александр Иванович.

Самое главное для врача, по мнению Копанчука, это ощущать свою несомненную полезность – возможность и готовность помогать.

Фото предоставлено героем публикации

«Особенно остро я осознал свою нужность в этом мире именно после поездок в зону СВО. Там рабочей силы никогда много не бывает. Оба раза, будучи за «ленточкой» под Волновахой и под Бахмутом, убеждался, насколько «небесполезен» настоящий врач. Не тот, который пришел, отсидел, бумажку написал, получил денежку, ушел, а который действует по зову души», - признался хирург.

Александр Иванович добавил, что самое большое удовольствие от своего дела получает при успешно проведенной операции того пациента, которого считали практически безнадежным.

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