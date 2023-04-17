«Осколки в шлеме и пули в жилете»: снайпер из Томска рассказал, как получил ранения в Кременной

Жизнь бойцу спасла экипировка о томского производителя. Фото предоставлено героем публикации

35-летний снайпер с позывным Немец - после своего 18-го Дня Рождения был на гражданке всего 5 месяцев. Отслужив «срочку», парень вернулся на Родину в Томск и понял, что не может без армии. Подписал контракт и снова отправилась в войска спецназа – сначала в Новосибирск, затем в Калининград. В 2014 году стал участником боевых действий на Донбассе, теперь - в зоне проведения СВО. Журналист «КП-Томск» поговорил с бойцом во время его приезда на реабилитацию после ранения.

«Когда началась спецоперация, один мой знакомый сразу ушел туда. Ему там понадобились строительные материалы, генераторы, мы с земляками начали оказывать помощь своими силами. Объединились с «Народным фронтом» и под их эгидой создали сообщество «Все для фронта 70». Уже тогда я хотел тоже отправиться на СВО, но по личным причинам не мог. А с началом мобилизации я 26 сентября попросил повестку в военкомате. Развивавшийся проект передал другу и ушел мобилизованным. В поезде, узнав, что я уже 11 лет служил в спецназе, мне предложили пойти в отдельный штурмовой батальон. И в ноябре мы зашли на территорию СВО», - рассказывает томич.

Фото предоставлено героем публикации

Через три месяца томич получил первое ранение в районе Кременной. Поскольку оно было не сильным, парень отказался от лечения и вышел обратно на выполнение задания.

«В феврале был штурм тяжелого укрепрайона, нас войска Украины обстреляли с АГСов, я получил осколок в руку и в ногу маленькие. В час дня оказал себе первую помощь, продолжили работать. Примерно в 15 часов еще рядом был взрыв, получил осколки, опять оказал себе помощь. Мы заняли район. Ночью отражали контратаки. Мой напарник находился сзади метрах в 5, его тяжело ранило, я развернулся, пополз помогать. Мне пуля вошла в бедро. Мы легли за дерево, и тут в него то ли мина прилетела, то ли танк выстрелил, я потерял сознание. Была контузия и еще 8 осколков добавилось. Нас оттащили метров на 300, я пришел в себя, спросил, где мое оружие. Парни: «Оно на поле». Я психанул, пополз обратно, взял оружие, приполз и опять сознание потерял. Получив более тяжелое ранение в этом же месяце, я был эвакуировал в Россию», - делится воспоминаниями боец с позывным Немец.

Томич подчеркнул, что он бы не разговаривал с журналистом, если бы не подаренная ему экипировка от томской компании, производящей средства бронезащиты.

«Мне спасли жизнь качественный шлем, в него пришло 3 осколка, и бронежилет, в который попали 3 пули 5,45. Плюс сзади несколько осколков было. Это важно, потому что можно купить тот же самый маскхалат на рынке за полторы тысячи рублей, кому-то будет достаточно. А можно купить хороший за 20 с лишним тысяч – он необходим при выполнении сложных задач. Вот, моя экипировка дорогая, надежная выполняет свою работу полностью. Она помогла мне не только остаться живым, но и справиться со всеми сложностями, за что получил орден Мужества», - поделился парень.

Фото предоставлено героем публикации

Боец также рассказал о помощи, которую своевременно получил от томского отделения «Народного фронта».

«Когда мы только приехали на СВО и готовились, из Томска несколько человек было, им потребовалось кое-что докупить. Я обращался в «Народный фронт», ребята собирали. А после первого ранения я был в Луганске, там было проблемно сделать МРТ. Без него меня командир не пускал на передовую. Мне нужно было ехать в военный госпиталь, но я не хотел оформляться, отказывался ложиться, потому что надо работать. В итоге снова выручил ОНФ – они дали мне телефон местного представителя и помогли сделать МРТ там, на месте. Также помогли с таблетками здесь, которые нужны были для восстановления, ребята молодцы!», - говорит снайпер.

Он также рассказал подробности истории с якобы нехваткой снарядов в зоне проведения специальной военной операции.

«По поводу нехватки боеприпасов на нашем направлении – это специально запускали мульку о том, что у нас нет снарядов. Да, от нацистов летело 20-15, в ответ 1 летел. Долгое время такое было, мы сами не понимали, почему. Думали, на самом деле у страны нет снарядов. Когда противник понял, что они у нас закончились, он пошел в большое наступление – и техника, и людей много, там кинули силы, не боясь, по открытым участкам. И в этот момент я впервые в жизни увидел, что 1,5 суток наша артиллерия работала, не смолкая. То есть, противника заманили. Вот тут и проявляется то, что бойцам может казаться, что их бросили, а на самом деле это совершенно по-другому», - делится молодой человек.

Несмотря на то, что томич проводит большую часть своей жизни в армии, он успел окончить вуз и получить образование инженера. «Я заочно учился, в свои отпуска приезжал и сдавал сессии. Но, в принципе, я с 18 лет служу по своей военно-учетной специальности «снайпер», не менял ничего», - уточняет парень. А еще боец успел завести семью, летом он ждет появления на свет второго ребенка. Восстановившись после ранения, уже в конце апреля томич снова уедет в зону СВО.

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