«Дети тонут в мусоре!»: томичи присоединились к Марафону чистоты

Чистоту и порядок в городе наводили томичи разных поколений Фото: Пресс-служба мэрии Томска

С самого раннего утра в Томске повсюду стучали лопаты, шоркали метлы и кисточки с краской. Город преобразился на глазах за считаные часы. На субботник, организованный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», вышли тысячи томичей.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

«Мы устали жить в грязи, наши дети тонут в мусоре! Такие уборки надо устраивать почаще, раз коммунальщики не справляются с мусором. Сегодня тут мы и стар, и млад», - сказала участница субботника Зинаида Николаевна М.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Импровизированные свалки разгребали в разных районах областного центра. Потрудились в Лагерном саду, Михайловской роще, на Аллее Славы в Академгородке, в скверах имени Г. Ворошилова, у ДНТ «Авангард», Кулагинском, на ул. Учебная, а также у школы № 32, на пешеходных зонах по ул. С.Лазо, на Белом озере и не только.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

«Школа бокса вышла на субботник возле ул. Мокрушина, 14. Воспитанники тренера Игоря Кузьмина и администрация спортивного учреждения убирают оставшуюся после зимы грязь и собирают случайный мусор», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

«Сегодня и администрация города в полном составе, все подразделения, работали на разных площадках», - отметил и.о. мэра Михаил Ратнер, который вместе с другими томичами очищал городские улицы.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Представители мэрии уточнили, что районные администрации и управляющие компании предоставили участникам субботника инвентарь и мешки для мусора. В мэрии добавили, что сегодня о местах сбора мусора позаботились заранее - увеличили количество бункеров для уличного смета.

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